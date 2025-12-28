본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

부고

[부고]최두선씨(파이낸셜뉴스 증권부 차장) 외조모상

입력2025.12.28 12:03

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▲김신자씨 별세, 이상벽·이상천·이상철·이상열·이상덕·이상호·이상옥씨 모친상, 최두선씨(파이낸셜뉴스 증권부 차장) 외조모상=28일 서울성모병원, 발인 30일 오전 9시. (02)2258-5940




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최고' 찍은 日대기업 "통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

신인감독 김연경의 여운에 빠진 사람들…"'넵쿠시'에 위로 받았다"

"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설

"달걀은 냉장고 '여기'에 두면 위험"…식중독 부르는 습관

"술 마시는 것보다 저렴"…미국 Z세대가 영화관 가는 이유

트렁크 가득 채운 과자에 짜장면 50그릇…성탄절에 보육원 찾은 삼남매의 아버지

소아·청소년 35만명 ADHD·우울증 등 정신진료 받았다

'성탄절 허브' 中 도시의 트럼프 관세 버티기

새로운 이슈 보기