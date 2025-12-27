[날씨] 아침까지 영하권 강추위 계속…낮 최고기온 0~8도

토요일인 27일 아침까지 북서쪽에서 남하한 찬 공기의 영향으로 중부내륙을 중심으로 기온이 영하 10도 이하로 떨어지는 강추위가 이어지겠다.

기상청은 중부내륙 아침 기온이 영하권을 유지하다 낮부터 차차 오르면서 낮 최고기온은 0∼8도가 될 것으로 예상했다.

이날 오전부터 오후 사이에는 서울과 인천, 경기 남부와 일부 경기 북부, 강원 남부 내륙, 충청권에 눈이 조금 내려 쌓이는 곳이 있겠고, 강원 남부 내륙과 충청권 일부 지역은 밤까지 눈이 이어지겠다.

늦은 밤에는 전북 북부에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 예상 적설량은 인천·경기 남부 1㎝ 안팎, 서울·경기 북부 1㎝ 미만, 강원 남부 내륙과 충청권, 전북 북동 내륙은 1㎝ 안팎이다.

기온이 큰 폭으로 떨어지며 영하권 강추위를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다. 2025.12.26 윤동주 기자

일요일인 28일에는 중부지방을 중심으로 흐린 가운데 비 또는 눈이 내리겠다. 이날 오후부터 수도권과 강원 중·북부 내륙·산지, 충남 북부 서해안을 중심으로 비나 눈이 내리겠고, 새벽에는 충남권과 전북 북부, 경남 북서 내륙 일부 지역에 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 영하 6도∼2도, 낮 최고기온은 2∼12도로 전날보다 기온이 오르며 평년 수준을 회복하겠다.

밤사이 기온이 낮아지면서 내린 비나 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많을 것으로 보여 교통안전과 보행자 안전에 각별한 주의가 요구된다.

한편 바다 물결은 동해 앞바다 0.5∼1.5ｍ, 서해·남해 앞바다 0.5∼1.0ｍ로 일겠고, 먼바다에서는 동해 0.5∼2.5ｍ, 서해·남해 0.5∼1.5ｍ의 파고가 예상됐다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



