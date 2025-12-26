부산 기장군, 어르신 목욕 이용권 ‘이·미용업’까지 확대

내년 1월부터 바우처 사용처 넓혀



고령·안전 문제 고려한 복지 강화

기장군(군수 정종복)은 내년 1월부터 '기장군 어르신 목욕 이용권 지원사업'의 지원 대상 업종을 기존 목욕업소에서 목욕업소와 이·미용업으로 확대한다고 26일 전했다.

어르신 목욕 이용권 지원사업은 75세 이상 지역 어르신을 대상으로 협약을 맺은 목욕업소에서 사용할 수 있는 전자바우처 카드를 분기별 4만 2000원씩 지원하는 사업으로, 올해 7월부터 시행됐다.

다만 고령에 따른 신체적 부담과 안전 문제로 공중목욕탕 이용이 쉽지 않은 어르신들이 많다는 현장의 목소리가 이어지면서, 군은 보다 폭넓은 복지 혜택 제공을 위해 이용 가능 업종을 이·미용업까지 확대하기로 했다.

이를 위해 기장군은 관련 조례를 개정하고 대한미용사협회와 한국이용사협회 기장군지부와의 업무협약도 체결했다.

현재 지역 이·미용업소를 대상으로 가맹점 신청 절차를 진행 중이며, 향후 어르신들이 바우처 카드를 보다 편리하게 사용할 수 있도록 가맹점을 지속적으로 늘려나갈 계획이다.

정종복 군수는 "목욕과 이·미용 서비스는 어르신들의 위생과 건강한 일상 유지를 위해 꼭 필요한 생활 서비스"라며 "어르신들이 살기 좋은 기장을 만들기 위해 체감도 높은 노인복지 정책을 적극 발굴하고 시행해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



