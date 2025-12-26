경남대·해군군수사령부, 교육 발전 위해 협력 맞손

경남대학교는 해군군수사령부와 업무협력식을 통해 민군 유대 강화를 바탕으로 국가안보 기여, 교육 발전을 위해 서로 협력하기로 약속했다.

경남대학교 - 해군군수사령부 업무 협력식 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

지난 24일 열린 협력식에는 홍정효 경남대 교학부총장, 김영훈 산업경영대학원장, 이갑두 경영대학장, 김태완 경영학부 교수(계약학과장)이 참석했으며 해군군수사령부에서는 안상민 사령관을 비롯한 관계자 등이 참석했다.

한편 경남대는 교육·연구·산학협력 전반을 AI 중심으로 재편하고 있으며 최근 과학기술정보통신부 산하 정보통신산업진흥원이 주관하는 '피지컬 AI 핵심기술 실증(PoC)' 사업 선정되는 등 지능형 기계·스마트제조·디지털헬스케어 분야 특성화 대학으로 거듭나고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>