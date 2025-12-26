본문 바로가기
[속보]트럼프 "미군, 나이지리아 소재 이슬람국가 테러리스트 공습"

이승형기자

입력2025.12.26 08:25

[속보]트럼프 "미군, 나이지리아 소재 이슬람국가 테러리스트 공습"
도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 나이지리아에서 이슬람국가(IS) 테러리스트를 겨냥한 공습을 감행했다고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
