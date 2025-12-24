본문 바로가기
[인사]한미그룹

최태원기자

입력2025.12.24 18:38

<승진>


◇전무 ▲JVM R&D센터 김상욱

◇상무 ▲한미사이언스 경영관리본부 재경팀 조정근 ▲온라인팜 e-Biz사업본부 이상국 ▲한미정밀화학 사업본부 박철현


◇상무보 ▲한미사이언스 컨슈머헬스본부 송탄사업장 나민수 ▲ 한미약품 국내사업본부 경기/인천권역 정민도 ▲한미약품 팔탄제조본부 지원센터 박희성 ▲한미약품 팔탄제조본부 평택고형제팀 최진명 ▲한미약품 평택제조본부 바이오제조팀 손진모 ▲한미약품 신제품개발본부 MA&GA팀 김상종


◇이사 ▲한미사이언스 경영관리본부 인사총무팀 김성환 ▲한미사이언스 준법경영실 지연화 ▲한미사이언스 Innovation본부 L&D전략팀 고동희 ▲한미사이언스 의료기기본부 의료기기영업팀 김현목 ▲한미약품 국내사업본부 데이터전략그룹 김하성 ▲한미약품 R&D센터 항암기전팀 변주연 ▲온라인팜 전략마케팅본부 JVM마케팅팀 진상혁 ▲JVM R&D센터 CX기획팀 최재호 ▲JVM R&D센터 SW팀 공동현

◇고급총감 ▲북경한미약품 법합부 왕홍저우


◇총감 ▲북경한미약품 재무부 임윤석 ▲북경한미약품 R&D센터 유가망 ▲북경한미약품 성장전략실 왕가유 ▲북경한미약품 북중국사업부 주홍위 ▲북경한미약품 남중국사업부 고연





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
