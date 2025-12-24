국회 APEC 지원 특위·민주당 경주시위, "내란 혐의자 명예시민증 수여 즉각 철회하라"

국회 소통관서 기자회견 열고 경주시·시의회 강력 규탄…"국격 훼손 행위"

국회 APEC 지원 특별위원회 소속 더불어민주당·조국혁신당 의원들과 더불어민주당 경주시지역위원회가 24일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 경주시와 경주시의회의 '내란 혐의자 명예시민증 수여' 결정을 강력히 규탄했다.

이날 의원단은 기자회견문을 통해 "APEC 정상회의의 성과를 내란 혐의자들에게 '명예'로 부여하는 것은 대한민국 국격을 심각하게 훼손하는 행위"라고 지적하며, 해당 절차의 즉각적인 중단과 대국민 사과를 요구했다.

특히 경주시가 결정을 철회하지 않을 경우, 특위 소속 의원 전원이 명예시민증 수여를 거부하겠다고 선언했다.

한영태 더불어민주당 경주시지역위원장이 24일 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 경주시와 경주시의회의 '내란 혐의자 명예시민증 수여' 결정을 강력히 규탄하며 대국민 사과를 요구하고 있다. AD 원본보기 아이콘

◆"정치적 압력과 공천권 거래 의혹"…배후설 제기

더불어민주당 경주시지역위원회 한영태 위원장은 이번 사태의 배후에 특정 정치 세력의 압력이 있었다는 의혹을 강하게 제기했다.

한 위원장은 "시민들의 반대에도 불구하고 시의회가 수여안을 강행 처리한 것은 민의를 저버린 결정"이라며, "내년 지방선거를 앞두고 공천권자의 지시에 따라 시의회와 지자체가 눈치를 보고 있는 비상식적인 구조가 이번 논란의 본질"이라고 비판했다.

그는 이어 "시민의 명예가 정치적 거래의 도구로 전락해서는 안 된다"며 공천권에 휘둘린 결정을 즉각 철회할 것을 촉구했다.

◆"경주 이미지는 별개, 관광객 방문은 지속되길"

정치적 논란과는 별개로 지역 경제에 미칠 악영향을 우려하는 목소리도 나왔다.

한 위원장은 "이번 사태로 경주의 이미지가 실추된 것이 매우 안타깝지만, 이는 경주시와 시의회의 문제일 뿐 경주라는 도시 자체의 가치는 변함없다"며, "천년 고도 경주의 아름다움을 찾는 관광객들의 발길은 계속 이어지길 바란다"고 당부했다.

국회 APEC 지원특위와 경주시지역위원회는 이번 사안을 민주주의와 헌정질서를 수호하기 위한 중대한 사안으로 규정하고, 경주 APEC의 성과가 특정 인물들의 명예를 세워주는 도구로 왜곡되지 않도록 끝까지 대응하겠다는 방침이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



