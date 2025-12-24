본문 바로가기
'성인학원·호남대 설립' 박기인 명예이사장 별세

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.24 15:05

박기인 성인학원 호남대학교 설립자 겸 명예이사장.

박기인 성인학원 호남대학교 설립자 겸 명예이사장.

학교법인 성인학원 호남대학교 설립자 겸 명예이사장인 성인(省仁) 박기인 박사가 24일 별세했다. 향년 92세.


고(故) 박기인 명예이사장은 1934년 12월 24일 전라북도 전주시 중화산동에서 부친 박병옥 선생과 모친 이애주 여사 사이에서 6남매 중 차남으로 태어났으며, 지난 2015년 별세한 고(故) 이화성 박사와 함께 1978년 학교법인 성인학원을 설립했다.

1968년 전남대학교 경영대학 경영학 과정을 이수했고, "학원은 맑고 따뜻한 햇볕이 젊은 생명을 축복해 주는 인생의 평화로운 온실"이라는 믿음으로 성인학원을 설립한 이후 1995년 필리핀 아담스대학교 교육학 명예박사학위, 1994년 광주·전남 21세기발전협의회 이사, 2003년 대만 문화대학교 상학부문 명예박사학위를 취득했다.


고등학교 시절 농구선수였던 고 박기인 명예이사장은 사격과 테니스, 탁구, 골프 등에서 실력이 뛰어난 만능 스포츠맨이었고, 1982년 3월 "학생들의 기상을 살리고 용기와 꿈을 심어주는 차원"에서 대학 설립 후 4년 만에 축구부를 창단해 선수 육성과 축구 발전에 지원을 아끼지 않았다. 고 박기인 명예이사장의 각별한 축구사랑으로 호남대학교 축구부는 전국대회 8회 제패라는 금자탑을 쌓아 '축구 명가'의 면모를 이어갔다.


뿐만 아니라 고 박기인 명예이사장은 1985년 3월 권투부 창단, 광주·전남 육상경기연맹 회장(1987~89)을 역임하는 등 광주·전남 체육계 발전에 지대한 공헌을 해왔다.

유족으로는 장남 박상학, 장녀 박경희, 차남 박상건 학교법인 성인학원 호남대학교 이사장, 삼남 박상철 호남대학교 총장이 있다.


장례는 학교법인 성인학원 호남대학교장으로 치러지고, 빈소는 호남대학교 중앙도서관 국제회의실에 마련됐다. 영결식은 오는 28일 호남대학교 문화체육관에서 거행할 예정이다.


고 박기인 명예이사장이 설립한 호남대학교는 1978년 6월 15일 교육부로부터 설립인가를 받은 뒤, 1992년 5개 단과대학을 갖춘 종합대학으로 승격했으며, 2015년 3월에 쌍촌캠퍼스의 기능을 광산캠퍼스로 통합 이전해서 단일 캠퍼스 체제를 완성했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
