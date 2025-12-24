구리시자원봉사센터, '2025 자원봉사자 힐링 문화 콘서트' 성료

백경현 시장 "봉사자들의 헌신에 감사"

힐링 콘서트로 한 해 마무리 시간 가져



㈔구리시자원봉사센터(이사장 백경현)는 지난 23일 구리시행정복지센터 공연장에서 자원봉사자 260여 명이 참석한 가운데 '2025년 자원봉사 힐링 문화 콘서트'를 성황리에 개최했다.

이번 콘서트는 한 해 동안 지역사회와 이웃을 위해 헌신해 온 자원봉사자들에게 감사와 위로의 마음을 전하기 위해 마련된 자리로, 팝페라, 대중가요, 오페라 아리아, 캐럴 노래 등 다양한 장르의 공연이 어우러지며 풍성하게 꾸며졌다.

특히 전문 성악가들의 수준 높은 무대는 참석자들의 큰 박수와 호응을 받았으며, '히든싱어' 신승훈 편 우승자 지노가 선보인 대중가요 무대는 연말 분위기를 한층 고조시키며 자원봉사자들에게 설렘과 즐거움을 선사했다.

백경현 이사장은 "올해 여러 어려움 속에서도 자원봉사자 여러분께서 보여주신 따뜻한 마음과 헌신이 우리 지역사회를 더욱 아름답게 만들었다"며 "이번 콘서트가 자원봉사자 여러분 모두에게 쉼과 힐링의 시간이 되었기를 바란다"고 말했다.

한편, 구리시자원봉사센터는 '함께하는 자원봉사, 가치는 무한대'라는 구호 아래 다양한 자원봉사 프로그램을 운영하고 있으며, 관련 문의는 구리시자원봉사센터로 하면 된다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



