법제처, 올해 ‘종합청렴도’ 최우수 기관 선정

공공기관 청렴도 측정 ‘종합청렴도 1등급’ 달성

조원철 처장 "국민 체감할 수 있는 투명 행정 구현"

법제처(처장 조원철)가 국민권익위원회 주관 2025년 '공공기관 종합청렴도 평가'에서 종합청렴도 1등급 기관으로 선정됐다. 지난 2022년 새로운 종합청렴도 평가 체계 적용 이후 처음으로 최고등급인 1등급을 기록했다.

올해 공공기관 종합청렴도 측정은 중앙행정기관, 지방정부, 교육청, 공직유관단체 등 709개 공공기관을 대상으로 올해 8월부터 11월까지 진행됐다. 법제처 외부업무 및 조직 내부 운영 전반에 대해 민원인, 공무원을 대상으로 전화와 온라인(이메일, 모바일)을 통한 설문조사 방식으로 진행됐다.

24일 법제처에 따르면 이번 조사에서 법제처는 종합청렴도 점수 89.7점(100점 만점)으로 23개 차관급 중앙행정기관 중 질병관리청과 함께 1등급 기관으로 선정됐으며, 민원인 등 외부고객이 평가하는 '청렴체감도'와 기관이 1년간 추진한 부패 방지 노력을 평가하는 '청렴노력도' 부문 모두에서 지난해 대비 각각 1등급씩 상승한 것으로 나타났다.

특히 청렴노력도 부문에서 '신속ㆍ적극ㆍ투명한 법령해석 서비스 제공' 목표에 따라 다양한 청렴 시책 추진 및 평가·환류 체계 구축 노력으로 △반부패 추진계획 수립 및 추진기반 마련 △부패 취약 분야 집중 개선 등 8개 항목에서 모두 만점을 획득해 전체 48개 중앙행정기관 중 유일하게 1등급을 달성했다.

또한 법제처는 민원인 등 외부고객과 내부직원들의 금품·향응 제공·수수 등 부패 경험 및 부패사건 발생이 전혀 없는 기관으로 평가된 것으로 확인됐다. 조원철 법제처장은 취임과 동시에 법제처 직원들에게 신속·적극 행정과 청렴성을 계속 주문한 것으로 알려졌다.

조 처장은 "이번 청렴도평가 1등급 달성은 그동안 법제처 구성원들이 함께 노력해 얻은 결과"라며 "법제처는 앞으로도 법제심사와 법령해석 등 법제 업무 과정에서 다양한 청렴 시책을 적극적으로 추진해 국민이 체감할 수 있는 신속하고 투명한 행정을 구현하겠다"고 밝혔다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>