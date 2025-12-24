◆임원 업무분장
▶기업그룹장 이준석 ▶여신지원그룹장 최민성
◆승진
<본부장·부장>
▶DT본부장 김수경▶서울가락금융본부장 김태용 ▶서울가산금융본부장 한성은 ▶심사부장 김두현 ▶여신관리부장 장재영 ▶리스크관리부장 유형근 ▶수산해양금융부장 전경국 ▶역삼금융센터장 박성한 ▶양재동지점장 이필호 ▶역삼동지점장 정명섭
<지점장·팀장>
▶철산역지점장 류근원 ▶나주혁신도시지점장 만승록 ▶목포금융센터장 김미화 ▶순천금융센터장 조해종 ▶명지지점장 김경득 ▶울산금융센터장 김충규 ▶강남기업금융본부 문인환(기업금융지점장) ▶압구정금융센터 황근애(PB지점장) ▶개인금융부 박병우 ▶자금부 배영기 ▶글로벌외환사업부 이상길 ▶심사부 정경미 ▶IT지원부 유용욱 ▶여신감리부 김용운 ▶감사부 이기환
◆전보
<본부장>
▶전남지역금융본부 김지훈 ▶경북지역금융본부 한정오 ▶서울테헤란금융본부 조계학 ▶서울공덕금융본부 박성한
<부장>
▶기업금융부 이필호 ▶심사부 장성호 ▶여신관리부 조동호 ▶AX혁신실 이상욱 ▶여신감리부 정기호 ▶자산건전화추진단 임기태
<센터장/지점장>
▶역삼금융센터 김두현 ▶양재동지점 임승택 ▶공릉동금융센터 홍기정 ▶구리금융센터 장재영 ▶미아역금융센터 박재곤 ▶중동금융센터 김병훈 ▶길동금융센터 송대호 ▶금천지점 윤종환 ▶다산신도시지점 박상민 ▶신사역지점 류선영 ▶대구지점 정수환
▶서대구지점 김상대 ▶송파역지점 조선기 ▶주안지점 박진수 ▶장안평지점 권미희 ▶교대역금융센터 한연정 ▶목동역지점 노희정 ▶원흥역지점 원이령 ▶시흥지점 손병찬 ▶목포금융센터 김윤정 ▶상무역지점 김미화 ▶울산금융센터 최기영 ▶미사역지점
문지훈 ▶평택비전동지점 김경득 ▶화곡역지점 장혜영 ▶김포한강지점 김충규 ▶용산역지점 유혜란 ▶명지지점 이승구
<기업금융지점장>
▶강남기업금융본부(기업금융지점장) 서동연 ▶강남기업금융본부(기업금융지점장) 김민수 ▶강남기업금융본부(기업금융지점장) 윤경훈 ▶강남기업금융본부(기업금융지점장) 정경미 ▶강남기업금융본부(기업금융지점장) 양제열 ▶서초종합금융본부(기업
금융지점장) 김도경 ▶서초종합금융본부(기업금융지점장) 함홍선 ▶서초종합금융본부(기업금융지점장) 김지홍 ▶역삼금융센터(기업금융지점장) 박병우 ▶역삼금융센터(기업금융지점장) 정영근 ▶역삼금융센터(기업금융지점장) 방관식 ▶역삼금융센터(기
업금융지점장) 김민수 ▶역삼금융센터(기업금융지점장) 정태권 ▶역삼금융센터(기업금융지점장) 여미선 ▶역삼금융센터(기업금융지점장) 김건욱 ▶역삼금융센터(기업금융지점장) 한덕희
<팀장>
▶M&A전략팀 하남윤 ▶개인여신팀 박경원 ▶방카슈랑스팀 전귀숙 ▶고객자산관리팀 박재영 ▶자금시장팀 양승인 ▶기업여신팀 정태하 ▶심사운영팀 이홍륭 ▶수석심사2팀 윤대령 ▶AX사업팀 홍주하 ▶공통관리팀 박민규 ▶IT업무혁신팀 김호겸 ▶자산유동화신탁팀 이철수 ▶자금세탁방지팀 조애라 ▶디지털감사팀 배석환 ▶경영감사팀 이준 ▶임점감사팀 이기환
<금융연수원 교육>
▶류수중, 최미경, 이연희, 마자룡, 박범재
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
