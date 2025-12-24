문화예술 발전에 쏜다… BNK부산은행, 부산문화회관에 3000만원 후원

시민 참여형 클래식 공연, 문화체험 확대

BNK부산은행(은행장 방성빈)이 부산문화예술 발전을 위해 후원금을 쾌척했다.

부산은행은 지난 23일 부산문화회관에서 지역 문화예술 활성화를 위한 후원금 3000만원을 전달했다고 24일 알렸다.

이번 후원금은 오는 12월 31일에 부산문화회관 대극장에서 열리는 'BNK부산은행과 함께하는 제야음악회'를 비롯해 지역에서 추진되는 다양한 문화예술 사업에 사용될 예정이다.

부산문화회관은 지역 대표 문화예술 공간시설로 1993년 개관 후 지역 예술단체와 협력해 국악, 연극, 무용, 음악 등 다양한 분야의 문화 콘텐츠를 제공하면서 지역문화발전에 기여하고 있다.

이번 진행되는 '제야음악회'는 90여명의 일반 시민 연주자와 청년예술인이 오케스트라를 구성해 무대에 오르는 시민 참여형 클래식 공연이다. 전문 음악가들과 함께 연말의 의미를 나누는 문화축제로 기획됐다.

부산은행 문정원 금융소비자보호총괄책임자(CCO)는 "지역 시민 모두가 문화를 더 쉽고 가까이에서 누릴 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "지역 문화예술 생태계가 더 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 힘줬다.

부산은행은 지역 문화예술 발전에 기여한 공로를 인정받아 2020년부터 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술위원회가 주관하는 '문화예술후원우수기관 인증'을 지속적으로 받고 있다.

지난 23일 오후 부산문화회관에서 BNK부산은행 문정원 금융소비자보호총괄책임자(왼쪽에서 4번째)와 주업돈 대연동금융센터장(왼쪽에서 2번째) 등 부산은행 관계자들이 부산문화회관 이기종 경영혁신본부장(왼쪽에서 3번째)에게 지역 문화예술 활성화 후원금을 전달하고 있다.





영남취재본부 김용우 기자



