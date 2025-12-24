서울 시내버스 파업 전운…노조 "파업 사실상 확정"

서울시 버스노조, 24일 '파업일 결정' 총회

이르면 오는 30일…내년 1월 개시 가능성도

서울 시내버스가 조만간 파업에 돌입한다. 노사가 임금·단체협약(임단협)에서 접점을 찾지 못하고 있는 가운데 노조는 파업 날짜 조율에 나섰다.

서울시버스노조는 24일 오전 서울 용산구 버스노조회관에서 시내버스 65개 지부 위원들이 참석하는 '지부위원장 총회'를 개최했다. 이 자리에서 노조는 파업 여부와 구체적인 시행 날짜 등을 결정한다. 박점곤 서울시버스노조 위원장은 이날 총회에서 "이 문제는 대화로 해결될 문제가 아니라 책임을 묻고 이행을 강제해야 할 문제가 됐다"며 "총파업은 목적이 아니라 법을 지키게 하기 위한 마지막 수단"이라고 강조했다.

파업 개시 날짜는 오는 29일이나 내년 1월 2~3째주로 거론된다. 학생들이 방학을 한 시점이고, 시민들에게 최대한 피해가 덜 가는 날짜로 고려하고 있다는 게 노조 측 설명이다. 노조 관계자는 "최종 결정 절차가 남아 있지만, 사실상 파업은 기정사실"이라고 전했다.

앞서 노사는 통상임금 문제로 갈등을 빚으며 올해 임단협을 체결하지 못하고 있다. 사측인 서울시버스운송사업조합과 서울시는 지난해 12월 대법원 판례로 통상임금 범위가 넓어져 인건비가 급격히 늘어나는 점을 고려해 상여금을 기본급에 산입하는 방식으로 임금체계를 개편해야 한다는 입장이다. 반면 노조는 대법원 판결에 따라 임금체계 개편 없이도 상여금을 통상임금에 당연히 포함시켜서 지급하는 것이 맞다고 주장한다.

사업조합은 최근 교섭 과정에서 노조에 부산·대구 등 다른 지방자치단체와 비슷한 10% 수준의 임금인상안을 제안한 것으로 전해졌다. 하지만 노조는 "중앙노사교섭위원회는 물론 실무자급 협상에서도 이 같은 제안을 받은 적이 없다"고 반박했다.

서울 시내버스 노사 임단협 협상이 연말까지 체결되지 못한 것은 이례적이다. 노조 관계자는 "서울 시내버스 노사가 이렇게 임단협을 늦게까지 체결하지 못하는 것은 이번이 처음"이라며 "당초 12월에는 다음 해 임단협 협상이 시작되는 시기"라고 설명했다. 여기에 내년 1월31일에는 2024년 체결했던 서울 시내버스 노사 간 임단협까지 만료된다.

전국 시내버스 노사 중 임단협이 체결되지 않은 곳은 현재 서울뿐이다. 부산은 지난 5월, 대구는 지난 6월 각각 임단협을 합의 체결했다.





