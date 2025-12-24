특별재난지역 이끈 판단, 폐아스콘 재활용…광주 ‘적극행정’ 성과

재난 대응·예산 절감·환경 개선 성과 인정

현장 중심 적극행정, 시민 체감으로 이어져

집중호우 피해 현장에서 신속한 조사로 특별재난지역 선포를 이끌어내고, 도로 보수 과정에서 버려지던 폐아스콘을 재활용해 예산과 환경, 시민 불편을 동시에 줄인 행정 사례가 광주시의 하반기 적극 행정 우수사례로 선정됐다. 형식보다 현장을 우선한 판단이 행정 성과로 이어졌다는 평가다.

광주시는 최근 시청에서 제3차 적극행정위원회를 열고, 올해 하반기 시민 체감도가 높은 적극 행정 성과 5건을 '적극 행정 우수사례'로 선정했다고 24일 밝혔다. 이번 평가는 시민과 부서 추천으로 접수된 9건을 대상으로 실적 검증과 예선심사를 거쳐 본선에 오른 사례를 중심으로 이뤄졌다.

우수 사례로는 먼저 자연재난과 박승현 주무관의 '호우 피해 조사 기반 특별재난지역 선포 견인'이 꼽혔다. 집중호우로 대규모 피해가 발생한 당시, 신속한 피해 조사와 자치구 긴급지원반 운영을 통해 특별재난지역 선포를 이끌어냈고, 이를 바탕으로 국비를 확보해 지방재정 부담을 줄인 점이 높은 평가를 받았다. 복구와 함께 침수 예방 등 중·장기 대책을 병행한 점도 성과로 인정됐다.

종합건설본부 김진수 주무관의 '폐아스콘 재활용 활성화' 역시 우수 사례로 선정됐다. 도로 보수 과정에서 발생하는 폐아스콘을 재활용할 수 있도록 제도를 개선하고 유·무상 공급체계를 도입해 연간 수억 원의 폐기물 처리 예산을 절감했다. 약 2만4,000t의 폐아스콘을 재활용해 온실가스 감축 효과를 거뒀고, 절감된 예산을 도로 보수에 재투자해 포트홀 감소와 시민 안전 강화로 이어졌다는 평가다.

장려 사례로는 ▲2025 박물관·미술관 박람회 유치·개최 ▲인공지능(AI) 기반 행정 혁신 ▲산업단지 규제 완화를 통한 투자 활성화 사례가 선정됐다. 박물관·미술관 박람회는 전액 국비로 추진되며 지역 문화기관 참여를 높인 점이, AI 행정 사례는 행정 효율성과 시민 편의를 동시에 높인 점이 각각 성과로 평가됐다. 산업단지 규제 완화 사례는 관계기관 협의를 통해 기업 애로를 해소한 점이 주목받았다.

이번에 선정된 적극 행정 우수공무원에게는 시장 표창과 함께 인사상 특전이 부여된다. 광주시는 앞으로도 적극 행정 실행계획 수립과 우수사례 확산 등을 통해 현장 중심 행정을 지속하겠다는 방침이다.

이병철 기획조정실장은 "정해진 틀에 머무르지 않고 현장의 문제를 끝까지 파고든 결과"라며 "시민의 어려움을 적극적으로 해결한 공직자가 우대받는 문화를 정착시키겠다"고 말했다.





