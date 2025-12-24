본문 바로가기
또 다시 멈춰선 전남 의과대학 신설…목포대·순천대 통합 투표 부결

호남취재본부 심진석기자

입력2025.12.24 09:08

순천대 학생 투표서 반대 목소리 높아
통합추진위 측 긴급회의 열고 후속 논의

전남 지역 국회의원들이 기자회견을 열고 국립목포대-국립순천대 통합대학의 교명으로 '국립김대중대학교'를 공식 제안했다. 김문수 의원실 제공

전남 지역 국회의원들이 기자회견을 열고 국립목포대-국립순천대 통합대학의 교명으로 '국립김대중대학교'를 공식 제안했다. 김문수 의원실 제공

전남 지역 의과대학 신설을 위한 첫 관문이었던 목포대학교와 순천대학교 통합이 잠시 멈춰섰다.


24일 목포대와 순천대에 따르면 두 대학은 각각 지난 23일 오후 6시까지 이틀간 교원, 직원·조교, 학생 등 3개 직역을 대상으로 대학 통합 찬반 투표를 진행했다.

그 결과 순천대 학생 투표에서 찬성 의견이 절반에도 미치지 못했다. 학생 6,328명 중 3,658명(투표율 57.8%)이 참여해 투표자 중 2,062명(60.7％)이 반대 의견을 제시했다.


교원들은 312명 중 286명(투표율 91.7％)이 투표, 찬성률 56.1％, 직원·조교는 336명 중 311명(투표율 92.6％)이 투표해 찬성률 80.1％를 기록했다.


순천대는 3개 직역 모두 찬성률 50％ 이상 기록할 경우에만 찬성으로 간주하기로 한 방침을 정했다. 따라서 대학 통합에 대한 구성원 의견을 최종 '반대'로 판단했다.

반면 목포대에서는 교수 87.8％, 직원 81.2％, 학생 67.2％ 등 세 직역 모두 찬성률이 50％를 넘겼다.


이번 투표 결과로 두 대학 통합 논의도 상당기간 진통이 예상된다. 특히 '전남 의대 신설'이란 현안 추진도 동력을 잃게 됐다.


한편 대학통합 공동추진위원회는 이날 긴급 회의를 열고 후속 대책을 논의할 방침이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
