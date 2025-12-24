본문 바로가기
[인사]중소벤처기업진흥공단

김철현기자

입력2025.12.24 08:55

<1급 승진>

▶전략성과실 문진언 ▶인력지원처 이성천 ▶세종지역본부 최민수 ▶동북아·아세안본부 김상우


<2급 승진>

▶리스크준법실 김창범 ▶경영관리실 황상호 ▶기업금융처 강우영 ▶금융데이터실 나승국 글로벌협력처 박대일 인력지원처 김태환 창업지원처 장지원 지역혁신사업처 임중혁 경기지역본부 이백남

<3급 승진>

▶감사실 한기봉 ▶기획조정실 서성민 ▶기획조정실 이형규 ▶홍보실 조성래 ICT운영실 조복훈 기업금융처 이승준 기업금융평가실 김국경 재도약성장처 김영진 해외진출사업처 김예지 온라인수출처 최영 인력지원처 유태양 연수사업처 이광호 지역혁신사업처 박지연 경남동부지부 황성희


<부서장 전보>

감사실 이용수 홍보실 김현국 AX혁신실 이한별 글로벌협력처 김상우 인력지원처 박성철 성과보상처 정민정 기업성장지원처 이기원 서울동부지부 백정희 경기동부지부 위성우 경기남부지부 김성구 제주지역본부 문준영 대전지역본부 이성천 충남지역본부 이지훈 충북북부지부 김명진 대구지역본부 조승민 경북남부지부 김재용 부산지역본부 이지우 부산동부지부 황호연 경남동부지부 정대훈 경남서부지부 이승진 부산경남연수원 한동국 서부권 금융업무지원실 최영식 수도권 금융업무지원실 문승준




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
