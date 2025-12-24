경기도, 700억원 규모 도민환원사업 추진…내년 초 시군 공모

경기도가 공공 개발사업을 통해 발생한 개발이익을 문화·체육 등 복합시설로 도민들에게 돌려주기 위해 700억원 규모의 '경기 생활쏙(SOC) 환원사업'을 추진한다.

경기도는 2021년부터 2025년까지 누적된 도민환원기금 1505억원을 활용해 환원사업을 진행하기로 하고 내년 1월26일부터 2월20일까지 시군 공모를 실시한다고 24일 밝혔다.

도민환원기금은 경기도가 공공 개발사업으로 얻은 이익 일부를 모아 다시 도민 생활에 쓰기 위해 만든 특별 기금이다.

경기도는 내년 1월 도민 설문조사를 통해 지역별 필요 시설을 파악한 뒤 이를 토대로 시군이 2월20일까지 제안서를 제출하면 3월 중 오디션 형식의 심사를 거쳐 최종 5개 안팎의 사업을 선정한다.

선정된 사업에는 신축의 경우 최대 160억원, 리모델링의 경우 최대 60억원의 설계비와 건설비를 지원한다. 한도 외 추가되는 사업비와 부지 확보는 시군 부담이다. 총 사업 예산은 700억원이며, 이 중 50억원은 내년도 설계 및 감리비 지원에 우선 반영됐다.

앞서 경기도는 12월 초 도민 대상 사업 명칭 공모를 진행해 '경기 생활쏙(SOC) 환원사업'이라는 이름을 확정했다.

사회간접자본을 뜻하는 SOC(Social Overhead Capital)의 한국식 발음으로, '경기 생활에 쏙! 도민 품으로 쏙'을 슬로건으로 정해 공공개발의 이익을 생활밀착형 사회기반시설 지원을 통해 환원한다는 사업 취지를 담았다.

또 지난 9일부터 12일까지 31개 시군 관계 공무원을 대상으로 사전 설명회를 열고 '경기 생활쏙(SOC) 환원사업 오디션 공모'에 대한 자세한 안내와 앞으로 시행될 오디션 평가 계획을 설명했다.

이상우 경기도 택지개발과장은 "이번 공모는 처음으로 도민환원기금 사업 집행이 시작된다는 점과 도민 의견이 실질적으로 반영되는 생활기반시설(인프라) 사업이라는 점에서 의미가 크다"며 "지역 실정에 맞는 제안이 활발히 접수돼 도민 환원의 가치를 실현하길 기대한다"고 말했다.





