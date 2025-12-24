무신사 로지스틱스, 佛자동화 물류 시스템 '엑소텍' 도입

패셔 기업 최초 佛 엑소텍 '스카이팟' 구축

20만 종 이상 상품 빠르고 정확하게 배송

무신사가 물류 자동화 분야의 글로벌 기업인 프랑스 엑소텍(Exotec)과 손잡고 인프라 고도화에 나선다고 24일 밝혔다. 수십만 종에 달하는 방대한 패션잡화 상품을 안전하고 효율적으로 관리할 시스템을 도입해 브랜드 성장을 도모하고 고객 만족도까지 높인다는 계획이다.

무신사의 물류 전문 자회사인 무신사 로지스틱스는 내년 상반기 공식 오픈 예정인 경기도 여주 물류센터에 엑소텍의 3차원 물류 솔루션인 '스카이팟(Skypod)' 시스템을 도입한다. 한국 패션 기업 중에서 엑소텍의 스카이팟 솔루션을 구축하는 것은 무신사가 최초다.

이번 프로젝트는 무신사 로지스틱스가 국내외 패션 시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 추진하는 물류 혁신 전략의 일환이다. 무신사 로지스틱스는 20만 종 이상의 복잡한 패션 재고를 효율적으로 관리하고, 시즌별로 달라지는 물동량 변화에 유연하게 대응하기 위해 자동화 솔루션을 채택했다.

스카이팟은 창고 내 지상과 수직 공간을 자유롭게 이동하는 3차원 기동 로봇을 기반으로 한다. 최대 14m 높이의 랙에서 초당 4m의 고속 주행과 수직 피킹이 가능해 고층 구조의 패션 물류센터에서 처리 물량을 늘릴 수 있는 것이 특징이다.

이번 도입으로 상품을 꺼내고 담는 속도와 정확도를 개선하고, 재고 관리와 인력 운영의 효율성을 동시에 확보할 계획이다. 특히 물동량 증가에 맞춰 로봇을 단계적으로 확장할 수 있는 유연한 설계를 적용해 향후 비즈니스 성장에도 기민하게 대응할 수 있도록 했다.

화재 사고 예방을 위해 시스템 안전성도 강화했다. 엑소텍의 스카이팟 시스템은 고층 랙 내부에 3m 간격으로 스프링클러 설치가 용이한 '인랙(In-rack) 스프링클러' 설계를 갖췄다.

무신사 로지스틱스는 이번 물류 시스템 혁신이 단순한 내부 운영 효율화를 넘어, 입점 브랜드와 고객에게 더 큰 가치를 제공하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 효율적인 자동화 시스템을 도입함으로써 MFS(무신사 풀필먼트 서비스)를 혁신한다면 입점 브랜드의 성장을 가속하는 물류 기반을 제공할 수 있기 때문이다.

무신사 로지스틱스 관계자는 "무신사는 앞으로도 혁신적인 물류 인프라 투자를 통해 국내외 패션 시장에서 독보적인 경쟁력을 유지하고 고객 경험을 지속적으로 혁신해 나갈 것"이라고 밝혔다.





