[부고]권순범(전 대구고검장·법무법인 '솔' 대표)씨 모친상

허경준기자

입력2025.12.24 07:51

▲김필순(향년 81세)씨 별세, 권순범(전 대구고검장·법무법인 '솔' 대표)·순택·순진씨 모친상 = 23일 삼성서울병원장례식장(일원동) 8호실 (24일 오전 9시 15호실로 이실 예정), 발인 25일 오전 10시 30분, 장지 성남영생원-자하연분당





