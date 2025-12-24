▲김필순(향년 81세)씨 별세, 권순범(전 대구고검장·법무법인 '솔' 대표)·순택·순진씨 모친상 = 23일 삼성서울병원장례식장(일원동) 8호실 (24일 오전 9시 15호실로 이실 예정), 발인 25일 오전 10시 30분, 장지 성남영생원-자하연분당
[부고]권순범(전 대구고검장·법무법인 '솔' 대표)씨 모친상
2025년 12월 24일(수)
