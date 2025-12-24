본문 바로가기
[속보]'연말 종료' 유류세 인하 조치, 2월말까지 연장…19번째 일몰연장

세종=조유진기자

입력2025.12.24 08:00

[속보]'연말 종료' 유류세 인하 조치, 2월말까지 연장…19번째 일몰연장
'연말 종료' 유류세 인하 조치, 2월말까지 연장…19번째 일몰연장





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr
