아시아나항공, 영구채 2000억원 발행…"고환율 대응 자본확충"

10년 만에 'BBB+' 등급 회복

아시아나항공이 23일 이사회를 통해 자본확충을 위한 영구채 2000억원 발행을 결정했다.

영구채 발행 목적은 상반기 이후 원·달러 환율이 급등하고 고환율 기조가 지속됨에 따라 선제적으로 자본을 확충해 부채비율을 개선하는 등 재무건전성을 강화하기 위해서다.

최근 신용등급 평가에서 아시아나항공은 1노치(Notch) 상승한 'BBB+' 등급을 획득했다. 이는 2015년 이후 10년 만에 BBB+ 등급을 회복한 것으로 지난 8월 화물기사업부 매각 완료로 합병에 대한 불확실성이 제거되고, 11월 영구전환사채 차환 시 대한항공의 전액 인수로 아시아나항공의 그룹 내 중요도 및 모회사 지원 의지가 확인된 것이 등급 상승의 주요 원인으로 분석된다.

아시아나항공 관계자는 "신용등급 상승 및 통합 기대감으로 2019년 이후 약 7년 만에 시장에서 신용보강 없이 자체 신용으로 영구채 발행을 성공한 것"이라며 "안정적인 통합을 위한 재무건전성 강화 노력을 지속할 계획이다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



