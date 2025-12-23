춘천시, 치매 의료공백 메운다…강원 첫 치매전문병동 준공

중증 치매 환자 전담병동, 공공의료 체계 전환점

32병상 규모 전문 치료·요양 환경 구축

강원도내 최초 치매전문병동이 23일 춘천에서 준공식을 갖고 본격적인 운영 준비에 들어갔다.

강원도내 최초 치매전문병동이 23일 춘천에서 준공식을 갖고 있다. 춘천시 제공

춘천시(시장 육동한)는 이날 춘천시노인전문병원에서 치매전문병동 준공식을 열고 중증 치매 환자를 전담 치료할 수 있는 공공의료 인프라 구축을 공식화했다. 이날 행사에는 육동한 춘천시장을 비롯해 관계자와 의료진 등이 참석했다.

이날 육동한 춘천시장은 관계자들과 병동을 둘러봤다. 병동은 행동심리증상을 동반한 중증 치매 환자를 대상으로 전문적인 진단과 치료, 요양 서비스를 제공할 수 있도록 설계됐다. 육동한 춘천시장은 "앞으로도 치매 환자와 가족이 지역 안에서 안심하고 치료와 돌봄을 받을 수 있도록 공공의료 기반을 지속적으로 확충해 나가겠다"고 밝혔다.

이번에 준공된 치매전문병동은 지난 2022년 보건복지부 공립요양병원 치매전문병원 국비 공모사업에 선정돼 조성됐다. 총 56억 원의 사업비를 투입해 지상 3층, 32병상, 연면적 1285㎡ 규모로 건립됐다.

춘천시는 이번 치매전문병동 준공을 계기로 강원특별자치도 제1호 치매안심병원 지정을 추진할 계획이다. 이를 통해 지역 내 치매 환자와 가족들이 보다 안정적인 의료·돌봄 서비스를 받을 수 있도록 한다는 방침이다.

손은진 춘천시보건소장은 "치매전문병동이 원활히 운영될 수 있도록 인력과 시스템을 차질 없이 준비하고 있다"며 "환자와 보호자가 안심할 수 있는 치료 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



