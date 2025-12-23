코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락

코스피가 외국인과 기관의 동반 매수세에 힘입어 사흘 연속 상승했다.

23일 코스피는 전일 대비 11.39포인트(0.28%) 오른 4117.32에 거래를 마감했다. 앞서 지수는 전장 대비 21.47포인트(0.52%) 상승한 4127.40으로 출발했으나 개인의 매도세가 짙어지면서 장중 오름폭이 축소됐다.

개인이 홀로 1조2731억원어치를 내다 팔았고, 외국인과 기관은 각각 9543억원, 3501억원을 사들였다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 3443억원을 순매수한 반면 개인과 기관이 각각 152억원, 3436억원을 순매도했다.

코스피 시가총액 상위권은 혼조세로 마무리했다. HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 533,000 전일대비 19,000 등락률 +3.70% 거래량 243,535 전일가 514,000 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 정기선 HD현대 회장, 울산서 MZ 직원들과 조직문화 간담회'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착HD현대중공업, 페루 '차세대 잠수함' 공동개발 계약 체결 전 종목 시세 보기 close (3.70%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 900,000 전일대비 14,000 등락률 +1.58% 거래량 88,059 전일가 886,000 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착방위산업, 내년 수출 가시성↑…매수 적기4000피 회복…코스닥은 1.6%↑ 전 종목 시세 보기 close (1.58%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 1,000 등락률 +0.90% 거래량 20,419,187 전일가 110,500 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착고배당 기업에 눈 돌려볼 때...부족한 주식자금 마련 방법은[굿모닝 증시]돌아온 외국인과 '산타 랠리' 기대감 전 종목 시세 보기 close (0.90%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 584,000 전일대비 4,000 등락률 +0.69% 거래량 2,000,497 전일가 580,000 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착고배당 기업에 눈 돌려볼 때...부족한 주식자금 마련 방법은[굿모닝 증시]돌아온 외국인과 '산타 랠리' 기대감 전 종목 시세 보기 close (0.69%)가 오른 반면 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 120,200 전일대비 900 등락률 -0.74% 거래량 398,278 전일가 121,100 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 믿고 타는 현대차, 美충돌안전평가 폭스바겐·혼다 제쳤다 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착"이러니 세계서 안심하고 타지" 전항목 최고 등급도…美 경쟁사 압도한 현대차그룹 전 종목 시세 보기 close (-0.74%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 287,000 전일대비 2,000 등락률 -0.69% 거래량 699,584 전일가 289,000 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 믿고 타는 현대차, 美충돌안전평가 폭스바겐·혼다 제쳤다 변동성 속 기회 살리는 투자자들...연 4%대 금리로 투자금을 4배까지'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착 전 종목 시세 보기 close (-0.69%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 77,600 전일대비 400 등락률 -0.51% 거래량 2,742,514 전일가 78,000 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착고배당 기업에 눈 돌려볼 때...부족한 주식자금 마련 방법은연말·연초 증시...고배당 기업에 눈 돌려볼까 전 종목 시세 보기 close (-0.51%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 484,510 전일가 126,500 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착4000피 회복…코스닥은 1.6%↑코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발 전 종목 시세 보기 close (-0.40%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 388,000 전일대비 1,500 등락률 -0.39% 거래량 184,844 전일가 389,500 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착코스피, 4100선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세4000피 회복…코스닥은 1.6%↑ 전 종목 시세 보기 close (-0.39%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,720,000 전일대비 4,000 등락률 -0.23% 거래량 36,146 전일가 1,724,000 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착[클릭 e종목]삼성바이오, 추가 증설 지속 전망코스피, 4100선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (-0.23%)는 내렸다.

같은 날 코스닥은 전장보다 9.58포인트(1.03%) 내린 919.56에 장을 마쳤다. 앞서 지수는 3.34포인트(0.36%) 오른 932.48로 개장했으나 이내 하락 전환하며 낙폭을 키웠다. 외국인이 1687억원을 팔아치울 동안 개인과 기관이 각각 2094억원, 452억원어치를 담았다.

코스닥 시총 상위권 역시 혼조세로 마감했다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 502,000 전일대비 29,500 등락률 +6.24% 거래량 933,866 전일가 472,500 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착'외국인·기관' 매수에 코스피 4100선 회복 마감4000피 회복…코스닥은 1.6%↑ 전 종목 시세 보기 close (6.24%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 187,000 전일대비 1,600 등락률 +0.86% 거래량 771,170 전일가 185,400 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 오를 때 수익 높이려면 투자금이 넉넉해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착4000피 회복…코스닥은 1.6%↑ 전 종목 시세 보기 close (0.86%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 46,600 전일대비 250 등락률 +0.54% 거래량 321,584 전일가 46,350 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착코스피, 4100선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발 전 종목 시세 보기 close (0.54%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 75,400 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 182,051 전일가 75,300 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (0.13%)이 상승한 반면 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 224,000 전일대비 10,500 등락률 -4.48% 거래량 195,796 전일가 234,500 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착4000피 회복…코스닥은 1.6%↑코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수 전 종목 시세 보기 close (-4.48%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 170,200 전일대비 2,000 등락률 -1.16% 거래량 278,670 전일가 172,200 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착4000피 회복…코스닥은 1.6%↑코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수 전 종목 시세 보기 close (-1.16%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 236,000 전일대비 2,000 등락률 -0.84% 거래량 146,757 전일가 238,000 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착우량주 하락을 저가매수 기회로? 투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로4000피 회복…코스닥은 1.6%↑ 전 종목 시세 보기 close (-0.84%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 97,300 전일대비 700 등락률 -0.71% 거래량 1,418,974 전일가 98,000 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착'외국인·기관' 매수에 코스피 4100선 회복 마감연말·연초 증시...고배당 기업에 눈 돌려볼까 전 종목 시세 보기 close (-0.71%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 158,000 전일대비 900 등락률 -0.57% 거래량 245,633 전일가 158,900 2025.12.23 15:30 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착'대장주도 다 넘어간다' 뒤숭숭…"네이버·셀트리온 남았다면 진작 '천스닥'"[코스닥 활성화]②'외국인·기관' 매수에 코스피 4100선 회복 마감 전 종목 시세 보기 close (-0.57%)은 하락했다.

업종별로는 도로 철도 운송(+5.80%), 조선(+4.50%), 방송 엔터테인먼트(+3.46%)의 상승세가 두드러졌다. 반면 창업투자(-9.08%), 기타금융(-4.54%), 통신장비(-3.07%) 부문은 조정을 받았다.

이재원 신한투자증권 연구원은 "11월 이후 코스피가 과열 해소 구간을 지나간 가운데 이익추정치는 지속 상향되며 밸류에이션 부담도 완화하고 있다"며 "다만 원·달러 환율이 1480원을 넘어서는 등 정부의 해외투자 단속이 쉽게 효과를 보고 있지 않은 상황인 만큼 추가 대책에 주목해야 한다"고 짚었다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



