오세훈 서울시장이 22일 서울 성북구 북부간선도로 하월곡JCT 인근에서 강북횡단 지하고속도로 사업현장을 점검하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"건물 40만채 붕괴, 사망자 1만8000명…경제 피해 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 북부간선도로 점검하는 오세훈 서울시장
2025년 12월 22일(월)
오세훈 서울시장이 22일 서울 성북구 북부간선도로 하월곡JCT 인근에서 강북횡단 지하고속도로 사업현장을 점검하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"이게 뭐라고 10만원이 넘나요"…애들 연말 선물 사러 갔다가 '주춤'
"건물 40만채 붕괴, 사망자 1만8000명…경제 피해 800조원" 日 충격 보고서
10년 연애에 3억 기부 하더니…신민아·김우빈 결혼식 주례도 깜짝
"이웃집 아이 학원 안가던데" 알고보니…"집안 사정, 어쩔 수 없었대요"
한 때 '꿈의 학교' 였는데…자퇴 작년 2배 폭증 육사, 초급 장교 수급 '비상'
옛 삼표레미콘 공장, 서울 랜드마크 된다…'성수 프로젝트' 본격화
10년 연애에 3억 기부 하더니…신민아·김우빈 결혼식 주례도 깜짝
어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다
술·담배 안했는데 '혈압 254' 뇌졸중 쓰러진 50대…매일 8개씩 마신 '이것' 때문
"건물 40만채 붕괴, 사망자 1만8000명…경제 피해 800조원" 日 충격 보고서