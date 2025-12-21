▲유명진씨 별세, 유태성(지산초등학교 교사)·유미씨 부친상, 김혜민씨 시부상, 손태욱(LS증권 경영지원팀장)씨 빙부상=21일, 부천 순천향대학교병원장례식장 2호실, 발인 23일 오후 1시, 장지 함백산추모공원
꼭 봐야할 주요뉴스"이웃집 아이 학원 안가던데" 알고보니…"집안 사... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고]손태욱(LS증권 경영지원팀장)씨 빙부상
2025년 12월 21일(일)
▲유명진씨 별세, 유태성(지산초등학교 교사)·유미씨 부친상, 김혜민씨 시부상, 손태욱(LS증권 경영지원팀장)씨 빙부상=21일, 부천 순천향대학교병원장례식장 2호실, 발인 23일 오후 1시, 장지 함백산추모공원
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"이웃집 아이 학원 안가던데" 알고보니…"집안 사정, 어쩔 수 없었대요"
"이게 뭐라고 10만원이 넘나요"…애들 연말 선물 사러 갔다가 '주춤'
'주사이모가 팔로우' 해명 요구에…강민경 "전혀 무관" 선 그어
"12세 청부살인범, 4000만원 받고 엉뚱한 사람 쏴 사망"…복지천국 발칵
김주하 "전 남편 외도에 폭행까지…고막 터지고 뇌출혈" 개인사 첫 고백
술·담배 안했는데 '혈압 254' 뇌졸중 쓰러진 50대…매일 8개씩 마신 '이것' 때문
김주하 "전 남편 외도에 폭행까지…고막 터지고 뇌출혈" 개인사 첫 고백
다비치 강민경, '주사이모' 연루설에 "전혀 무관" 해명
고소득 전문직 외국인에 술 판매…빈 살만의 사우디 조용한 실험
"주민이세요? 1인당 50만원 드립니다"…180억 쏘는 '이곳'