서울 중고등 자녀 둔 한부모 가족 월 80만원 지출…지원 희망 1순위는 '이것'

'서울시 한부모가족 생애주기 맞춤형 돌봄 지원 정책 과제' 발간

중고등학생 자녀가 있는 서울 한부모가족은 돌봄과 교육에 한 달 평균 80만원이 넘는 돈을 지출하는 것으로 나타났다.

연합뉴스는 21일 서울여성가족재단이 발간한 '서울시 한부모가족 생애주기 맞춤형 돌봄 지원 정책 과제' 보고서를 인용해 중고등 자녀를 양육하는 한부모는 돌봄·교육비로 월평균 80만 8800원을 지출했다고 보도했다.

이는 서울에 거주하는 한부모 378명을 대상으로 지난 5월 구조화된 설문지를 이용해 온라인 조사를 한 결과다. 가장 어린 자녀가 중고등학교나 초등학교에 다니는지, 취학 이전인지를 기준으로 구분했다.

중고등 자녀를 양육하는 한부모는 돌봄·교육비로 월평균 80만8800원을 지출했다. 미취학 자녀를 키우는 한부모는 57만9100원, 초등 학령기 자녀가 있는 경우는 63만7500원을 지출했다.

또 '교육비 지원', '급식비·교통비 지원', '생활비·의료비 지원' 중에서 교육비 지원을 원한다는 응답이 중고등 자녀가 있는 한부모 76.3%, 초등 자녀 한부모 70.0%로 높게 나타났다. 생활비·의료비 지원은 중고등 자녀 한부모 20.0%, 초등 자녀 한부모 23.0%였다.

기준 중위소득 63% 이하로 서울시 한부모가족 지원 대상이 되는 한부모의 월평균 가구 소득은 228만1400원으로 드러났다. '지원받은 적 없다'고 답한 이들의 월 소득은 383만2천400원, '과거에 받은 적이 있다'고 답한 이들은 241만4400원, '제도를 모른다'는 이들의 월 소득은 299만7900원이었다.

사별한 한부모를 제외한 미혼·이혼 한부모를 대상으로 비양육 부모에게서 최근 1년 동안 양육비를 받은 적이 있는지 물었더니, 74.4%가 받지 않는다고 답했다. 받는다는 응답은 25.6%였다. 비양육자로부터 양육비를 받았다는 응답자들이 받은 양육비는 월평균 64만8900원이었다.

보고서는 "한부모가족의 양육지원 정책에서 초등 이후 교육 지원 정책을 확대할 필요가 있다"면서 "양육 부담을 완화하기 위해 양육비 지원의 소득 기준을 완화하는 방안도 제안한다"고 밝혔다.





