中企 글로벌 진출 지원 위해 재외공관 플랫폼 역할 확대

제2차 중기부-외교부 정책협의회

중소벤처기업부와 외교부는 19일 서울에서 '제2차 중기부-외교부 정책협의회'를 개최하고, 중소·벤처기업의 글로벌 진출 지원 성과를 점검하는 한편 2026년 협력 방향을 논의했다고 밝혔다.

이번 회의는 중기부와 외교부 간 중소·벤처기업 글로벌 진출 지원 협력의 이행 상황을 정기적으로 점검·조율하기 위한 자리다. 중기부·외교부 및 KOICA, 중소벤처기업진흥공단, 창업진흥원 관계자들이 참석했다.

박용순 중소벤처기업부 중소기업정책실장과 박종한 외교부 경제외교조정관 등 '제2차 중기부외교부 정책협의회' 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 중기부

참석자들은 올해 각 기관의 중소벤처기업 글로벌 진출 지원 성과를 공유하고, 변화하는 글로벌 환경 속에서 현지 기업 활동에 대한 실질적·체계적 지원을 강화하기 위한 방안을 논의했다.

양 부처는 올해 새롭게 도입한 '재외공관 협업 중소벤처기업 글로벌 진출사업'을 통해 재외공관이 수행 중인 K뷰티·바이오·IT·친환경 등 해외 유망 분야에서의 중소기업 진출 지원 활동 및 계획을 공유했다.

이후, 재외공관을 중소벤처기업 글로벌 진출을 위한 현지 협력·대응 거점으로 활용하고, 양 부처 및 유관기관 간 정책·사업 연계를 강화하는 방안을 중점적으로 논의했다.

각 기관의 전문성과 강점을 바탕으로 역할을 분담하고, K뷰티 거점공관 지정 등 공관별 특성을 반영한 전략적 협업 모델을 중심으로 가시적 성과를 창출할 수 있도록 협업 구조를 강화해 나가기로 했다.

또한, 해외정세 불안 등 긴급상황 발생 시 재외공관은 현지 상황 파악과 관계 당국 협의를 담당하고, 중기부는 피해기업에 대한 경영·수출 관련 지원을 검토하는 등 부처 간 협력 방안을 구체화해 나가기로 했다.

박용순 중기부 중소기업정책실장은 "양 부처 정책협의회는 중소기업과 스타트업의 글로벌 성과 창출을 뒷받침하는 중요한 협력 채널"이라며, "현장 중심의 협력을 통해 실질적인 성과를 확대해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



