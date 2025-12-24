[2026 정시]고려대, 의과대학 결격 판단용 '적성·인성면접' 실시

'가'군 정시모집에서 1879명 선발

대부분 모집 단위, '수능' 성적만 활용

고려대학교는 2026학년도 '가'군 정시모집에서 총 1879명(정원 외 포함)을 선발한다. 가군 일반전형으로 1035명, 교과 우수 전형으로 594명, 농어촌전형·사회배려전형·특수교육전형·특성화고전형으로 250명을 선발한다.

일반전형과 농어촌전형·사회배려전형·특수교육전형·특성화고전형의 대부분 모집 단위는 대학수학능력시험 성적만을 활용해 학생을 선발한다. 다만 의과대학은 별도의 배점이 없는 결격 판단용 '적성·인성 면접'을 추가 실시한다. 체육교육과와 디자인조형학부는 수능 70%와 실기 30%, 사이버국방학과는 수능 80%와 군 면접 및 체력 검정 20%를 합산해 선발한다.

교과우수전형은 전체 모집 단위(의과대학제외)에서 수능 80%와 학생부 교과성적 20%를 합산해 선발한다. 단 의과대학은 별도의 배점이 없는 결격 판단용 '적성·인성 면접'을 추가로 실시한다. 교과성적 반영 방법에 대한 자세한 사항은 모집 요강을 통해 확인할 수 있다.

고려대학교는 지원 모집 단위 계열과 무관하게 수능 수학 영역의 선택과목으로 확률과 통계, 미적분, 기하를 모두 인정한다. 올해부터는 탐구영역 또한 사회탐구와 과학탐구를 모두 인정한다.

자연계열 지원자가 과학탐구에 응시하는 경우에는 해당 과목 변환점수에 각 3%의 가산점을 추가한다. 인문계열 모집 단위·가정교육과·간호대학·체육교육과의 경우 국어·수학·영어·탐구(사회탐구 또는 과학탐구) 2과목·한국사 영역을 적용한다. 국어와 수학 영역은 각각 약 36%, 탐구 영역은 약 29%의 비율로 반영한다. 자연계 모집 단위(가정교육과·간호대학 제외)의 경우 국어·수학·영어·탐구(사회탐구 또는 과학탐구) 2과목·한국사 영역을 적용한다.

국어와 탐구 영역은 약 31%, 수학 영역은 약 38%의 비율로 반영한다. 디자인조형학부는 국어·영어·탐구(사회 또는 과학탐구) 2과목·한국사 영역을 적용하며 국어는 약 56%, 탐구는 약 44%의 비율로 반영한다.

모든 모집 단위에서 영어와 한국사는 등급별 감점을 부여한다. 영어 영역의 경우 2등급부터 감점이 적용되며(3점 감점) 등급이 낮아질 때마다 3점씩 추가 감점된다. 한국사 영역은 5등급부터 감점이 적용되며(0.2점 감점) 8등급까지는 등급이 낮아질 때마다 0.2점씩 추가 감점되고, 9등급은 2점 감점된다.

모집단위별 수능 반영 방법, 동점자 처리 원칙 등 정시모집과 관련된 보다 자세한 사항은 입학처 홈페이지의 2026학년도 고려대학교 정시모집 요강을 통해 확인할 수 있다. 수시모집 미등록 충원으로 인한 정시 이월 인원이 포함된 최종 정시모집 선발인원은 원서 접수 이전에 입학처 홈페이지 공지 사항을 통해 공지될 예정이다.

