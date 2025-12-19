본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

트럼프미디어, 핵융합 기업 TAE와 60억달러 합병

오수연기자

입력2025.12.19 10:30

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도널드 트럼프 미국 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜 모회사 트럼프미디어&테크놀로지그룹이 18일(현지시간) 핵융합 에너지 기업과 60억달러(약 8조8590억원) 규모 합병을 체결하며 핵융합 사업에 진출했다.


이날 트럼프미디어와 핵융합 기술개발 업체 TAE테크놀로지스는 전액 주식 교환 방식에 따른 합병에 합의했다고 밝혔다. 트럼프미디어와 TAE테크놀로지스는 합병 회사의 소유권을 거의 균등하게 나누게 된다.

트럼프미디어&테크놀로지그룹의 SNS 트루스소셜. 게티이미지연합뉴스

트럼프미디어&테크놀로지그룹의 SNS 트루스소셜. 게티이미지연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

TAE테크놀로지스는 세계에서 가장 오래된 민간 핵융합 기업 중 하나다.

트럼프미디어는 보도자료에서 이번 합병으로 핵융합 발전 분야 상장기업이 거의 세계 최초로 탄생하게 됐다고 밝혔다.


합병 법인은 내년부터 세계 최초의 상업용 핵융합 발전소 건설에 착수하고, 이후 추가 발전소 건설에 나설 예정이다. 이날 미클 빈더바우어 TAE테크놀로지스 최고경영자(CEO)는 컨퍼런스 콜에서 2031년 발전을 시작할 것으로 예상한다고 밝혔다.


이는 최근 인공지능(AI) 열풍으로 인한 전력 수요 급증을 공략한 행보로 보인다. 트럼프 대통령은 지난 5월 원자력 발전소 건설을 가속하는 등 원자력 산업 경쟁력 확보를 위한 행정명령에 서명한 바 있다.

이날 합병 소식에 뉴욕 증시에서 트럼프미디어 주가는 41.93% 상승 마감했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무려 562톤 매장된 中 산둥 바다 "아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"쓰레기가 돈이 된다"…'깨진 쌀' '참치액' 버려질 것들 효자상품 만드는 식품업계

매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'

바닷가 작고 귀여운 이거 뭐지?…"절대 만지면 안돼, 죽을 수도"

이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선

"공갈·스토킹" vs "성적 폭력·저작권 침해"…'저속노화' 정희원-전 동료 진실공방

'1세대 연극 스타' 배우 윤석화뇌종양 투병 중 별세

'초고령사회' 부담 커지는 생보사…생존·입원급여금 역대 최대

새로운 이슈 보기