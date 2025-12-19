산단공, 대구 이전 공공기관과 AI 협력 '맞손'

기관 간 AI거버넌스 구축키로

한국산업단지공단은 전날 대구 한국지능정보사회진흥원 본원에서 대구 이전 공공기관과 함께 인공지능(AI) 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

대구광역시로 이전한 공공기관들이 18일 대구 한국지능정보사회진흥원 본원에서 AI 협력 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 왼쪽부터 윤창배 한국산업단지공단 상무이사, 정홍주 한국장학재단 상임이사, 서용원 한국산업기술기획평가원 부원장, 황종성 한국지능정보사회진흥원 원장, 정제영 한국교육학술정보원 원장, 이재명 한국부동산원 산업지원본부장, 최충식 한국가스공사 경영지원본부장, 이주영 신용보증기금 전무이사.

이번 협약에는 산단공을 비롯해 신용보증기금·한국가스공사·한국교육학술정보원·한국부동산원·한국산업기술기획평가원·한국장학재단·한국지능정보사회진흥원 등 총 8개 기관이 참여했다. 참여 기관들은 AI 기술의 공공부문 활용을 촉진하고, 대구광역시를 AI 선도 지역으로 발전시키기 위한 협력 체계를 구축해 나가기로 했다.

주요 협력 내용은 ▲기관 간 AI 거버넌스 및 협업 체계 구축 ▲지역 단위 AI 허브 기능 강화 ▲정기적인 AI 협의체 구성·운영 등이다. 각 기관이 보유한 AI 관련 인프라와 전문성을 공유하고 AI 도입·활용·확산을 위한 공동 과제를 발굴해 실질적인 적용 사례를 만들어 나갈 계획이다.





