무주군, 24일까지 서울서 '샤인머스캣' 특별 판매

1.5㎏ 2만 박스 판매 목표

전북 무주군이 오는 24일까지 서울 양재 하나로마트에서 '무주 반딧불 샤인머스캣 특별 판매전'을 연다.

19일 군에 따르면 이번 행사는 고랭지 무주에서 재배·생산된 샤인머스캣의 맛과 품질을 서울과 수도권 소비자들에게 알려 소비를 촉진시키고 유통을 확대하고자 마련됐으며 1.5㎏ 2만 박스(총 30t) 판매를 목표로 하고 있다.

군은 이번 행사가 공급 과잉으로 가격 폭락의 어려움을 겪고 있는 농가들의 소득 안정을 뒷받침하는 버팀목이 될 것으로 기대하고 있다.

이날에는 황인홍 무주군수와 이동근 농협유통 대표이사, 최영섭 양재지사장을 비롯한 무주군과 농협유통 관계자 등 20여 명이 함께 현장에서 무주 반딧불 샤인머스캣의 우수성을 알렸다.

황인홍 군수는 "서울시민들에게 아무도 흉내 낼 수 없는 무주의 맛을 선보일 수 있게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"며 "이 자리가 반딧불이의 고장 무주를 알리고 반딧불 샤인머스켓과 소비자를 잇는 판로 확대의 발판이 되길 기대한다"고 말했다.

이어 무주 반딧불 샤인머스캣의 지속적인 품질관리와 유통 기반을 더욱 공고히 해 나가겠다는 뜻을 덧붙였다.

한편, 군은 올해 무주농산물 가격안정 기금사업으로 52농가에서 250t을 수매했으며, 50t을 대만에 첫 수출을 했다. 대만은 잔류 농약 등 품질관리가 매우 엄격할 뿐만 아니라 무주 반딧불 샤인머스캣 반응도 좋아 유통망 확대에 대한 기대를 키우고 있다.

내년도에도 농협, 통합마케팅조직(조공)과 협업해 미국까지 유통망을 확대할 계획으로, 검역 요건 관리 등 농가 컨설팅을 지원해 반딧불 샤인머스캣의 수출경쟁력을 높일 방침이다. 지난해에는 베트남과 홍콩 등에 100여 t을 수출한 바 있다.





