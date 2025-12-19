코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발

4000피 유지…2차전지는 여전히 약세

코스피가 상승 출발하면서 4000대를 회복했다. 새벽 미국 증시가 반등한 훈풍을 이어받아 전일 급락분을 만회하는 모습이다.

19일 코스피는 전날 대비 1.53% 오른 4055.78을 개장했다. 오전 9시24분 기준 4012.50을 기록하며 '사천피'를 유지하고 있다.

투자주체별로는 개인과 기관이 각각 627억원, 350억원을 순매수했다. 외국인은 886억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승세다. 오락·문화(2.91%), 의료·정밀기기(1.12%), 증권(1.09%), 기계·장비(1.03%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수였다. 화학(-0.13%) 업종만 소폭 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 오르고 있다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 880,000 전일대비 29,000 등락률 +3.41% 거래량 43,200 전일가 851,000 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려1년 전보다 200% 넘게 상승 '너무 잘 나갔나'…투자경고에 발목 잡힌 한화에어로스페이스 전 종목 시세 보기 close (2.7%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 563,000 전일대비 11,000 등락률 +1.99% 거래량 978,680 전일가 552,000 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 배당 분리과세 시행…연말·연초 고배당 기업에 수급 몰리나코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감마이크론 깜짝 실적…AI 거품론 사그라들까 전 종목 시세 보기 close (2.1%)는 2% 넘게 상승했다. 이어 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 75,700 전일대비 1,200 등락률 +1.61% 거래량 1,312,920 전일가 74,500 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (1.6%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 515,000 전일대비 11,000 등락률 +2.18% 거래량 43,634 전일가 504,000 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 전 종목 시세 보기 close (1.1%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 123,700 전일대비 300 등락률 -0.24% 거래량 170,029 전일가 124,000 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세사외이사 개편 논란 속 금감원, 이사회 의장도 소집…‘신관치 금융’ 우려 확산 전 종목 시세 보기 close (0.5%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,717,000 전일대비 21,000 등락률 -1.21% 거래량 18,381 전일가 1,738,000 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 전 종목 시세 보기 close (0.4%) 등의 순서로 강세를 보이고 있다. 반면 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 371,500 전일대비 7,000 등락률 -1.85% 거래량 227,263 전일가 378,500 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 배당 분리과세 시행…연말·연초 고배당 기업에 수급 몰리나코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close 은 2.9% 떨어졌다. 삼성바이오로직스(-0.4%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 1,400 등락률 -1.16% 거래량 218,692 전일가 120,400 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감[인사] 윤승규 기아 북미권역본부장 사장[인사] 정준철 현대차·기아 제조부문장 사장 전 종목 시세 보기 close (-0.2%)도 소폭 하락했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 600 등락률 -0.56% 거래량 9,411,180 전일가 107,600 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 배당 분리과세 시행…연말·연초 고배당 기업에 수급 몰리나코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감마이크론 깜짝 실적…AI 거품론 사그라들까 전 종목 시세 보기 close 와 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 280,500 전일대비 2,000 등락률 -0.71% 거래량 341,014 전일가 282,500 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감'천재' 경제학자, 현대차 싱크탱크 이끈다[인사] 윤승규 기아 북미권역본부장 사장 전 종목 시세 보기 close 는 전날과 큰 변동 없이 보합권이다.

코스닥도 전날 대비 0.93% 오른 909.70으로 출발했다. 다만 이후 오전 9시24분 기준 900.17로 하락 전환했다.

코스닥 시장에서는 개인 홀로 1473억원 순매수를 보이고 있다. 외국인과 기관은 각각 1030억원, 231억원을 순매도했다.

역시 상승 업종이 다수였다. 일반서비스(1.09%), 오락·문화(1.02%), 비금속(0.79%), 금속(0.63%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 금융(-2.37%), 음식료·담배(-0.70%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목은 희비가 갈렸다. 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 97,300 전일대비 1,100 등락률 -1.12% 거래량 3,195,114 전일가 98,400 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세[특징주]'포드 계약해지 충격' LG에너지솔루션 등 2차전지株 약세 전 종목 시세 보기 close (-5.5%) 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 156,300 전일대비 2,100 등락률 +1.36% 거래량 391,953 전일가 154,200 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세[특징주]'포드 계약해지 충격' LG에너지솔루션 등 2차전지株 약세 전 종목 시세 보기 close (-3.8%) 등 2차전지 관련 종목의 낙폭이 특히 두드러졌다. 이어 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 242,500 전일대비 3,000 등락률 +1.25% 거래량 148,725 전일가 239,500 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 전 종목 시세 보기 close (-2.7%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 46,100 전일대비 100 등락률 +0.22% 거래량 143,714 전일가 46,000 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 close (-0.2%) 등도 내렸다. 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 237,500 전일대비 12,000 등락률 +5.32% 거래량 106,640 전일가 225,500 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close (2.2%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 452,000 전일대비 21,000 등락률 +4.87% 거래량 391,455 전일가 431,000 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세신용미수대환자금 신청 당일 즉시, 저가매수자금도 OK...금리는 연 4%대 전 종목 시세 보기 close (0.5%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 445,000 전일대비 10,500 등락률 +2.42% 거래량 78,850 전일가 434,500 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 전 종목 시세 보기 close (0.4%), 에임드바이오 에임드바이오 0009K0 | 코스닥 증권정보 현재가 71,800 전일대비 700 등락률 -0.97% 거래량 2,280,769 전일가 72,500 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감구리 가격에 ‘시선 집중’...수혜주 매입 고려 중이었다면코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 전 종목 시세 보기 close (0.2%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 196,000 전일대비 9,400 등락률 +5.04% 거래량 486,505 전일가 186,600 2025.12.19 10:25 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 전 종목 시세 보기 close (0.1%) 등은 상승했다.

미국 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 밑돌고, 인공지능(AI) 관련 종목에 대한 저가매수도 유입되면서 이날 새벽 미국 증시가 반등한 영향으로 풀이된다. 국내 증시도 안도감 속에 전일 급락분을 만회하는 흐름을 보일 것으로 전망된다.

한편 18일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500 지수는 전날 대비 0.79% 오른 6774.76에 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 지수도 1.38% 오르며 2만3006.36에 거래를 마쳤다. 다우존스30산업평균지수는 4만7951.85로 전일 대비 0.14% 올랐다. 미국 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 밑돌고, 인공지능(AI) 관련 종목에 대한 저가매수도 유입된 영향으로 풀이된다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>