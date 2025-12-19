본문 바로가기
대전 엑스포시민광장 '야외스케이트장' 개장...내년 2월 8일까지 운영

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.19 09:16

꿈돌이 포토존·국제규격 아이스링크장·민속썰매장 체험존 설치


25일 크리스마스 맞아 피겨 아이스쇼·매직 버블쇼 등 이벤트 진행

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전 엑스포시민광장 야외스케이트장이 19일 개장을 시작으로 2026년 2월 8일까지 운영된다.


올해는 쇼트트랙 국제규격인 아이스링크장(1800㎡)과 눈썰매장(480㎡), 민속썰매장(450㎡) 등 다양한 체험존이 설치됐다.

최근 전국적으로 인기를 끌고 있는 꿈돌이·꿈순이 커플 포토존을 설치해 온 가족이 함께 즐길 수 있는 겨울철 놀이 공간도 조성했다.


또 어른들도 즐길 수 있는 눈썰매장을 설치하고, 시야가 탁 트인 통유리와 바닥의 인조 잔디로 꾸며진 휴게실, 장비대여소 등 편의시설도 개선되어, 스케이트장을 찾는 시민들에게 보다 쾌적한 환경을 제공한다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

특히, 개장 초기인 오는 25일 오후 1시에는 크리스마스를 맞아 피겨 아이스쇼와 매직 버블쇼 등 다채로운 이벤트를 진행해, 가족 단위 방문객과 연인들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

대전시 관계자는 "안전사고 예방을 위해 스케이트장 및 썰매장의 시간대별 이용 인원을 제한하고 충분한 안전요원을 배치해 시민들이 안심하고 즐길 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.


한편 야외스케이트장 운영시간은 화요일부터 목요일까지는 오전 10시부터 오후 6시 30분까지, 금요일부터 일요일까지 및 공휴일은 오후 8시까지 운영하며, 월요일은 휴장한다.


이용료는 1회 1시간에 2000원으로, 스케이트, 튜브, 썰매 및 헬멧 대여료가 포함돼 있다. 이용권은 네이버를 통해 사전 예매하거나 현장에서 구매할 수 있으며, 기초생활수급자 및 등록장애인 등은 무료로 이용할 수 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

