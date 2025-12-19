19일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 2.8원 내린 1475.5원에 개장했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
원·달러 환율 2.8원 내린 1475.5원 개장
2025년 12월 19일(금)
19일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 2.8원 내린 1475.5원에 개장했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"재난 영화인 줄" 도시가 마비됐다…사상 최악 오염에 '초비상' 뉴델리
"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다
"이번 하락, 과거와 다르다…대공황 전조와 유사" 전문가 경고 빗발치는 비트코인
제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트
'주사이모' 후폭풍에 입짧은햇님도 활동중단…"의사로 믿고 진료 받아"
"쓰레기가 돈이 된다"…'깨진 쌀' '참치액' 버려질 것들 효자상품 만드는 식품업계
매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'
바닷가 작고 귀여운 이거 뭐지?…"절대 만지면 안돼, 죽을 수도"
이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선
"공갈·스토킹" vs "성적 폭력·저작권 침해"…'저속노화' 정희원-전 동료 진실공방