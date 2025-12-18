유승민 대한체육회장 "실탄 반출, 기관장으로서 유감"

충북 진천 국가대표선수촌 사격장 무기고에서 실탄이 외부로 반출된 가운데 대한체육회가 공식으로 사과했다.

체육회는 18일 "추가 경위 파악 과정에서 지난 2월 무기고에 입고된 실탄 일부가 적법한 절차 없이 외부로 반출된 사실을 확인했다"고 밝혔다.

이어 "사격장 관리자와 전수조사·보고 책임자를 직무에서 배제했다"고 덧붙였다.

앞서 체육회는 지난 10월 무기고 전수조사 및 현장 점검 결과 이상이 없다고 발표했다. 체육회는 "당시 전수조사 단계에서 실탄 반출을 확인하지 못한 한계가 있었음을 인정한다"고 시인했다.

유승민 회장은 "과거 발생한 사안의 세부 경위를 충분히 확인하지 못한 점은 기관장으로서 유감스럽게 생각한다"고 말했다. 이어 "관련자에 대한 엄정 조치와 관리 체계 개선을 통해 동일 사안이 재발하지 않는 구조를 만들 것"이라고 약속했다.

체육회는 2025년 국정감사 후속 조치로 10월 14일부터 11월 20일까지 대한사격연맹에 대한 특별감사를 진행했다. 결과에 따라 행정 처분도 검토한다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



