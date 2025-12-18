남양주시정연구원, '비전 2050' 세미나…100만 특례시 로드맵 제시

남양주시정연구원, '비전 2050' 세미나 성료

인구 100만 특례시·지속가능한 도시 계획 분야별 로드맵 제시

경기 남양주시는 18일 시청 다산홀에서 '남양주시정연구원 비전 2050' 세미나가 개최됐다고 밝혔다. 이번 세미나는 남양주시정연구원(원장 강제상)이 주관한 것으로 남양주 미래를 이끌어 갈 청년, 시민, 공무원 등이 참석했다.

1. 강제상 남양주시정연구원장이 환영사를 전하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

세미나는 남양주의 2050년 모습을 상상하고 이를 달성하기 위한 연구원의 비전과 분야별 중장기 로드맵을 제시하는 데 중점을 뒀다. 특히 분야별 로드맵은 인구 100만 특례시 진입과 지속 가능한 성장을 위한 세부 과제를 제시했다는 점에서 유의미하다는 평가를 받았다.

이어진 토론에서는 △자족도시화 방안 △도시경쟁력 제고 △특례시로서 준비 및 기능 등 시 성장에 관한 심도 있는 논의가 펼쳐졌다. 토론에 참여한 각 분야 학회장들은 남양주시정연구원이 경기 동북부 권역 유일의 출연연구기관으로서 광역 협력과 지역 균형발전을 이끄는 핵심 정책 싱크탱크로 성장해야 한다는 데 의견을 모았다.

주광덕 시장은 "이번 세미나는 남양주시정연구원이 앞으로 어떤 비전과 전략으로 정책 연구를 이끌어 갈 것인지를 제시하는 중요한 출발점"이라며 "GTX 등 교통 인프라 확충과 왕숙지구를 비롯한 대규모 도시 개발 등 남양주가 마주한 큰 변화 속에서 미래를 내다보는 전략적 시정 운영이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

강제상 원장은 "개원 이후 남양주의 현재를 진단하고 미래를 준비하는 연구 기반을 다져왔다"며 "비전 2050을 바탕으로 시민 삶의 질 향상으로 이어지는 실천형 정책을 지속적으로 연구해 나가겠다"고 밝혔다.

남양주시정연구원은 향후 비전 2050과 연계한 연구 과제를 구체화하고 시민·행정·전문가가 함께하는 정책 연구 플랫폼으로서 시의 지속 가능한 발전을 뒷받침해 나갈 방침이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



