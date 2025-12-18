본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

하나은행, 주담대 영업 재개한다

권재희기자

입력2025.12.18 16:21

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

MCI·MCG 담보로 하는 주담대 영업점 신규 신청 받아
내년 1월 대출 건 한해 신청 가능

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

하나은행이 주택담보대출의 영업점 창구 접수를 재개한다.


18일 하나은행에 따르면 서울보증보험(MCI)과 한국주택금융공사(MCG) 담보로 하는 주담대 상품의 영업점 신규 신청을 이날 오전 9시부터 받았다. 그동안 하나은행은 가계대출 관리 차원에서 주담대의 영업점 대면 접수를 제한해 왔다.

다만 내년 1월 이후 취급되는 대출 건에 한해 신청가능하다. 올해 12월 중 취급되는 대출은 신청 대상에서 제외된다.


한편 은행권은 정부의 가계부채 관리 강화 기조에 맞춰 주담대를 조여왔다. KB국민은행은 임차보증금 반환 목적 주담대를 제외한 연내 실행 예정 주담대 신규 취급을 전면 중단했고, 생활안정자금 목적 주담대도 중단했다. 신한은행은 대출모집인을 통한 신규 주택담보대출을 중단했으며, 우리은행은 영업점별 가계대출 한도를 월 10억원으로 묶었다.


하나은행은 내년 주택 실수요자 수요를 고려해 영업점 창구 판매를 정상화한 것으로 해석된다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨을 못 쉬어요" 젤리 먹던 손녀…그 순간 '슈퍼우먼'이 나타났다

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

망가져 반납된 책 펼쳤더니…지퍼백에 돈과 손편지가

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

내부순환로·북부간선도로 지하화… 3.4조 투입 '땅 밑으로'

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

새로운 이슈 보기