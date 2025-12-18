대전·충남 통합 속도…李대통령 "지방 선거서 통합 단체장 뽑아야"

李대통령, 오찬 간담회

"수도권 과밀화 문제 물꼬 터야"

"특례 조항 살펴봐 달라" 요청

이재명 대통령이 18일 더불어민주당 대전, 충남 국회의원들을 대통령실로 초대해 오찬 간담회를 가졌다고 강유정 대통령실 대변인이 밝혔다.

우상호 정무수석의 사회로 진행된 이번 간담회는 이 대통령의 모두 발언을 시작으로 대전시당위원장인 대전 대덕구 박정현 의원과 충남도당위원장인 충남 천안시병 이정문 의원의 인사말을 듣고 함께 오찬을 나누며 진행됐다.

이 대통령은 해야 할 일이 정말 많다면서 "지방정부의 통합이 쉽지 않지만 복잡한 정치적 이해관계를 넘어서는 정책적 판단이 필요하다"고 말했다. 이어 "대한민국의 미래를 견인한다는 점에서 역사적인 문제이자 수도권 과밀화 문제에 대한 대안으로 통합을 고려해봐야 한다"고 강조했다.

이에 박정현 대전시당위원장은 수도권 초과밀화 문제에 공감한다면서 균형 성장의 길과 통합의 길에 놓인 대전·충남 통합의 경제적 효과에 대해 살펴볼 필요가 있다고 답했다. 이정문 충남도당위원장도 적극적인 논의가 필요하다고 뜻을 보태기도 했다.

이 대통령은 "수도권 집중 문제를 해결하는 건 가장 중요한 과제"라면서 "과밀화 해법과 균형 성장을 위해 대전과 충청의 통합이 물꼬를 트는 역할을 할 수 있을 것"이라고 제안했다. 이어 "대한민국 균형 성장과 재도약의 중심지로서 행정기관 소재지나 명칭 등의 문제도 개방적이고 전향적으로 해결하자"고 언급했다.

또한 이 대통령은 다가오는 지방선거에 통합된 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 중앙정부 차원에서 실질적이고 실효적인 행정 조력을 해야 한다고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 "통합의 혜택을 시민 모두가 누려야 한다며 재정 분권 및 자치 권한에 있어서 수용 가능한 최대 범주에서 특례 조항을 살펴봐 달라"고 대전, 충남 의원들에게 당부하는 한편 "광역자치단체 간 통합은 처음 추진되는 만큼 모범사례가 될 수 있도록 적극적으로 협조해달라"고 당부했다.

이에 대전, 충남 국회의원들은 향후 충북까지 포함할 수 있는 준비 기구 내지는 특위의 당내 설치를 요청하기로 의견을 모았다. 또 대전·충남 통합 관련법 발의와 지역 주민들의 의견을 수렴할 방안에 대한 논의를 이어갔다.

강 대변인은 "이재명 정부는 정치적 논리로 공전해 온 대전?충남 통합의 물꼬를 트고 5극3특을 중심으로 지방정부를 확장해 대한민국 균형 성장을 실현해 나가겠다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



