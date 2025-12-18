본문 바로가기
광주 동구, 23일 글로컬 AI헬스케어 포럼 개최

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.18 13:59

글로컬 동구 인공지능(AI) 헬스케어 포럼 포스터.

광주 동구는 오는 23일 '글로컬 동구 인공지능(AI) 헬스케어 포럼'을 개최하고, AI 기반 헬스케어 산업 생태계 조성의 비전과 전략을 논의한다고 18일 밝혔다.


이번 포럼에는 하버드 의대, 대웅제약, 전남대학교병원, 광주보건대, 한국디지털헬스케어진흥재단 등 국내외 산·학·연·관·병 관계자 50여 명이 참석할 예정이다. 동구가 추진 중인 'AI 헬스케어 실증 밸리 조성 사업'의 중간 성과와 향후 발전 방향을 중점적으로 다룰 계획이다.

포럼에서는▲한국디지털헬스케어진흥재단의 스마트 자가 건강관리 플랫폼 구축 성과 공유 ▲하버드 MGH, 전남대병원, 대웅제약 등 글로벌 헬스케어 실증 사례 발표 ▲AI 기반 건강관리 및 데이터 실증, 지역 협업 모델에 대한 집중 토론 등이 진행될 예정이며, 참석자들은 동구의 실증 중심지로서의 성장 가능성과 정책 연계 방안에 대해 다양한 의견을 나누게 된다.


특히 동구 소재 AI 헬스케어 기업 50여 곳이 참여 의사를 밝히는 등 높은 관심을 보이고 있어, 동구가 AI와 의료 인프라, 창업 지원을 융합한 실증 생태계 중심지로 도약할 가능성을 확인하는 자리가 될 것으로 기대된다.


동구는 그동안 ▲AI 창업기업 90여 개사 유치 ▲시민 참여형 데이터 플랫폼 구축 ▲라이프로그 기반 건강관리 플랫폼 개발 등을 통해 산업·시민·기술이 융합된 헬스케어 실증 모델을 구축해 오고 있으며, 앞으로 추진 중인 AI 헬스케어 동구타워 조성, 스마트 자가건강관리 플랫폼, 스타트업 육성 사업을 연계해 'AI 헬스케어 실증밸리' 완성을 목표로 하고 있다.

동구 관계자는 "산업단지가 없는 구도심이라는 한계를 AI와 헬스케어 융합으로 극복해 나가고 있다"면서 "이번 포럼을 계기로 청년이 돌아오고 기업이 정착하는 AI 헬스케어 중심도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
