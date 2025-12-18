경북TP, '세포배양 소재 상용화 기업지원 사업' 성과 공유회 성료

경북테크노파크(원장 하인성, 경북TP)는 최근 대구 메리어트 호텔에서 '2025년 세포배양 소재 상용화 기업지원 사업'의 성과 공유회를 성공적으로 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 공유회는 경북도와 의성군의 위탁을 받아 경북TP 첨단메디컬융합섬유센터가 주관한 사업의 성과를 면밀히 환류하고, 중장기적인 경북 세포배양 소부장(소재·부품·장비) 산업 육성을 위한 심도 있는 기술 동향을 교류하기 위해 마련됐다.

이날 공유회에서는 사업의 연구 우수사례로 ▲㈜프롬바이오의'세포배양 소재 국산화를 위한 FB-2 무혈청 배지 개발' ▲㈜바이오브릭스의 '점막 특이적 탈세포화 세포외기질 세포배양소재 개발 및 화장품 원료 등록' ▲㈜라트바이오의 '배양육 원료 소재 개발을 위한 소 유래 불멸화 세포주 개발' 등 3개 사의 발표가 진행됐다.

또한, ㈜티리보스에서는 '경북을 기반으로 한 세포배양배지 사업 전개'를 주제로 초청 강연 발표를 하며, 경북과 의성군이 앞으로 나아가야 할 세포배양배지 산업의 명확한 비전을 제시해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

하인성 경북TP 원장은 "두 번째로 진행된 이번 성과 공유회를 통해 지원 기업들의 우수한 연구 성과를 확인하며, 앞으로의 경북 세포배양 소부장 산업의 긍정적 전망을 확인할 수 있었다"면서 "중장기 경북 세포배양 소부장 산업의 전략적 육성을 위한 지원 노력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



