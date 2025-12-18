경찰청장 대행, 혐오집회 행진 코스 제한…위반 시 수사

경비 경찰 1000명 감축 계획

유재성 경찰청장 직무대행은 18일 혐오집회 행진 코스를 제한하고, 이를 위반할 경우 수사에 나설 것이라고 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행이 17일 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령에게 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

유 직무대행은 이날 경찰청에서 기자들과 만나 집회 행진 코스 제한이 헌법상 표현의 자유를 침해할 수 있다는 지적에 대해 "혐오발언, 관광객·상인 마찰 등에 대해 행진 코스를 일부 제한한다든지 현행법하에서 할 수 있는 부분을 하겠다"고 말했다.

유 직무대행은 "경찰에서 금지한 곳으로 행진하면 집시법 위반"이라며 "사후에 수사를 통해서 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.

유 직무대행은 "이번 정부 들어 집회 시위가 감소 추세에 있다. 그런 부분을 고려해서 경비 경찰 인원을 1000명 정도 감축할 것"이라며 "민생 치안을 보강하는 방향으로 운영할 계획"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



