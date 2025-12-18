본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

영양군 여성단체, 조용히 쌓은 연대… 도내 평가서 ‘연속 수상’

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.18 11:12

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영양군 우수자치단체상·영양군여협 우수단체상 수상 영광

경북 영양군은 지난 17일 예천복합커뮤니센터에서 개최된 '2025년 경북도여성단체협의회 사업평가회'에서 '2025년 여성단체 활동지원 우수 자치단체상'을 수상했다.

영양군 여성단체, 조용히 쌓은 연대… 도내 평가서 ‘연속 수상’
AD
원본보기 아이콘

경북도여성단체협의회가 주관한 이번 평가회는 도내 22개 시·군을 대상으로 여성단체 활동 지원 성과와 사업 추진의 체계성, 지역사회 기여도 등을 종합적으로 평가해 이뤄졌으며, 영양군은 심사에서 높은 평가를 받아 우수 자치단체상을 받았다.


또 이 자리에서 영양군여성단체협의회는 2025년 여성단체 발전기금 마련을 위한 바자회 운영에서 높은 성과를 내어 '바자회 우수단체상'을 수상하는 등 시군 평가와 단체 성과에서 우수한 결과를 동시에 얻는 영광을 안았다.

영양군은 그동안 여성단체 역량 강화와 지역사회 봉사활동, 여성의 사회참여 확대를 위한 다양한 사업을 적극 추진해 왔으며, 현장 중심의 실질적인 지원과 단체 간 협력 체계 구축을 통해 지역 내 여성단체 활동 기반을 꾸준히 다져왔다.


서명혜 주민복지과장은 "이번 우수상 수상은 여성단체의 헌신적인 노력과 군의 지속적인 지원이 함께 만들어낸 값진 성과"라며 "앞으로도 여성단체가 지역사회의 든든한 주체로 자리매김할 수 있도록 행정·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.


영양군은 이번 수상을 계기로 여성의 사회참여 확대와 양성평등 문화 확산을 위한 정책 추진과 여성단체 지원 사업을 더욱 강화해 나갈 계획이다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다, 자율주행 기술 전략 '분수령' [단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

쿠팡 털려 떨고 있는데…온라인서 손쉽게 거래되는 개인정보

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"출산율 낮은 韓, 쌍둥이 출산 줄여야"…이유는

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

여천NCC 91.5만t 설비부터 폐쇄…에틸렌 감축 목표 넘을 듯

새로운 이슈 보기