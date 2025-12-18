본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경과원, 17일 판교서 '경기스타트업협의회' 성과 공유

이영규기자

입력2025.12.18 10:12

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도경제과학진흥원이 17일 성남 판교 스타트업캠퍼스에서 경기도 스타트업 협업 생태계 조성을 위한 'G-Startup Bridge 판교 Link'를 개최했다.


이날 행사는 경기스타트업협의회(G-Startup Bridge)의 운영성과를 공유하고 운영위원을 비롯한 스타트업·투자사·대중견기업 간 연결 구조를 강화해 협력 기반을 구축하기 위해 마련됐다.

경기도경제과학진흥원이 17일 성남 판교 스타트업캠퍼스에서 경기도 스타트업 협업 생태계 조성을 위한 'G-Startup Bridge 판교 Link'를 개최했다. 경기도경제과학진흥원 제공

경기도경제과학진흥원이 17일 성남 판교 스타트업캠퍼스에서 경기도 스타트업 협업 생태계 조성을 위한 'G-Startup Bridge 판교 Link'를 개최했다. 경기도경제과학진흥원 제공

AD
원본보기 아이콘

경기스타트업협의회는 올해 2월 김동연 경기도지사가 '스타트업 천국 경기도' 실현을 위해 출범한 민간 중심 협의체다. 이주완 메가존클라우드 의장을 중심으로 회원사 약 500여 개사가 참여해 글로벌 투자유치 및 스타트업 육성을 추진하고 있다.


김현곤 경과원장은 "이번 행사는 경기스타트업협의회를 중심으로 스타트업, 투자사, 대기업 간의 연계를 이끈 뜻깊은 행사였다"며, "앞으로도 산업별 파트너들과의 협력을 지속적으로 확대하여 글로벌 경쟁력을 갖춘 경기도형 스타트업 생태계를 만들겠다"고 말했다.


경과원은 이번 행사를 계기로 경기스타트업협의회를 중심으로 경기도 전역에 스타트업 생태계를 확산하고, 정책, 산업, 투자 등 다양한 분야와의 협력 체계를 더욱 강화해 나갈 계획이다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다, 자율주행 기술 전략 '분수령' [단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

쿠팡 털려 떨고 있는데…온라인서 손쉽게 거래되는 개인정보

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"출산율 낮은 韓, 쌍둥이 출산 줄여야"…이유는

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

여천NCC 91.5만t 설비부터 폐쇄…에틸렌 감축 목표 넘을 듯

새로운 이슈 보기