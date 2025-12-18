'발행어음 인가' 하나증권 "내년 1월 상품 출시…CEO 직속 전담조직"

발행어음 인가를 받은 하나증권이 내년 1월 첫 상품을 출시한다. 강성묵 대표이사 직속으로 전담조직을 신설, 정부가 강조하는 모험자본 투자를 확대해나간다는 방침이다.

18일 하나증권에 따르면 첫 번째 발행어음 출시는 내년 1월을 목표로 하고 있다. 발행어음은 전국 WM(자산관리) 채널을 통해 판매되며, 조달 운용자산의 60% 이상을 인수금융, 기업대출, 기업금융 등 IB 핵심 영역에 투자함으로써 WM과 IB 간의 선순환 구조를 만들 계획이다. 앞서 금융위원회는 전날 열린 금융위 정례회의에서 하나증권에 대한 단기금융업(발행어음) 사업 인가 건을 최종 의결했다. 이에 따라 발행어음 인가를 받은 종투사는 기존의 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 키움증권을 포함해 하나증권, 신한투자증권까지 총 7개사로 확대됐다.

하나증권은 대표이사 직속 발행어음 전담 조직을 신설해 기획, 조달, 운용, 사후관리 등의 역할을 맡긴다. 모험자본 투자 심사 프로세스를 구축해 전문성 있고 탄력적인 대응과 심사가 가능하게 하는 등 자금 운용과 리스크 관리에서 역량을 더욱 강화한다는 목표다.

또한 발행어음 운용 자산의 25% 이상을 모험자본에 투자해 미래 혁신 기업의 성장 단계 전반을 지원하기로 했다. 직접 투자뿐 아니라 국민성장펀드, 민간공동기금펀드, 유관 기관과 MOU를 통한 간접투자도 진행해 모험투자 비중을 점차 확대할 예정이다. 이를 위해 최근 제주창조경제혁신센터, 한국벤처캐피탈협회와 MOU를 체결하기도 했다. 앞으로도 학계, 비영리기관 등과 협력을 강화해 유망한 기업에 대한 투자 기회를 지속적으로 발굴해 나갈 계획이다.

강성묵 하나증권 대표이사는 "발행어음 사업을 통해 모험자본 투자를 확대하고 혁신기업의 성장과 미래 산업 생태계 구축을 지원할 것"이라며 "이번 인가를 통해 하나금융그룹이 전사적으로 추진하는 '하나 모두 성장 프로젝트' 모험자본 공급 부문에 힘을 보태겠다"고 말했다. 하나금융그룹은 생산적·포용금융에 100조를 투입하는 '하나 모두 성장 프로젝트'를 발표한 바 있다. 하나증권은 이번 발행어음 사업 진출을 통해 그룹에서 추진하는 이번 프로젝트에서 기업금융과 모험자본 투자 부문에 기여할 예정이다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>