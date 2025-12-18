본문 바로가기
파주시, 민생회복 소비쿠폰 집행 '우수 지자체' 선정

이종구기자

입력2025.12.18 08:28

최종 신청률 98.6% 달성
특별교부세 1억5000만원 확보

경기 파주시는 행정안전부가 주관한 '민생회복 소비쿠폰' 집행 우수 지자체로 선정돼 특별교부세 1억5000만원을 확보했다고 18일 밝혔다.

파주시청 전경. 파주시 제공

파주시청 전경. 파주시 제공

'민생회복 소비쿠폰'은 민생경제 회복을 위한 특별 대책의 일환으로, 소비를 활성화하고 소상공인과 자영업자의 매출을 확대하기 위해 전 국민을 대상으로 지급됐다.


파주시는 높은 소비쿠폰 지급률(98.6%)과 사용률(99.4%)을 보였다. 소비쿠폰 사용 활성화를 위해 온오프라인 홍보를 적극 추진하고, 지역화폐 가맹점 신규 등록과 사용처 확대에 노력한 결과, 사용처는 기존 1만4961개소에서 1만7094개소로 늘어났다.

이번 '민생회복 소비쿠폰' 집행 우수 지자체 평가는 파주시를 비롯한 243개 자치단체를 대상으로 시스템 통계자료 및 증빙자료를 근거로 행정안전부가 직접 평가했다. 평가지표는 ▲소비쿠폰 지급 실적 ▲소비쿠폰 사용 및 사용처 확대 실적 ▲소비쿠폰 신청·지급 편의 제고 ▲홍보 실적 ▲우수사례 등이다.


파주시 관계자는 "민생회복 소비쿠폰 접수와 집행 과정에서 전 직원이 합심해 이뤄낸 성과"라며 "앞으로도 민생경제 활성화를 위해 소비쿠폰의 효과를 이어갈 수 있는 다양한 정책들을 마련하겠다"고 말했다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
