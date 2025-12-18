본문 바로가기
[클릭 e종목]"티에프이, 메모리·비메모리 모두 맑음"

이승진기자

입력2025.12.18 08:16

IBK투자증권은 반도체 공정 기업 티에프이가 외형 및 수익성 개선을 가속할 것으로 전망했다.


티에프이 는 반도체 테스트 공정에 사용되는 테스트 자원인 테스트 보드(Test Board), 테스트 소켓(Test Socket), COK(Change Over Kit) 3개 부품을 4개의 부분 공정에 모두 공급하는 국내 유일의 기업이다.

[클릭 e종목]"티에프이, 메모리·비메모리 모두 맑음"
티에프이는 상장 이후 최대 분기 실적을 기록했다. 3분기 실적은 매출액 272억원, 영업이익 48억원으로 전년 동기 대비 각각 57.8%, 1885% 증가했다.


김유혁 IBK투자증권 연구원은 "비메모리 제품 매출액이 224억원을 기록한 것이 실적 개선의 주요인인데, 이는 주요 고객사의 모바일 AP 및 통신 칩 등의 수요 증가에 기인한 것으로 추정된다"고 설명했다.


김 연구원은 "2022년 상장 당시 2025년 비메모리 매출 비중 50% 달성을 목표로 제시했었는데, 3분기 누적 비메모리 매출 비중은 66.6%를 기록하며 목표를 초과 달성했다"고 덧붙였다.

티에프이는 2026년 실적 성장을 지속할 것으로 전망된다. 김 연구원은 "서버향 D램 수요 증가로 수급이 타이트해지며 메모리 업황 회복이 지속되는 가운데, D램 테스트 소켓 매출이 크게 증가할 것으로 예상되기 때문"이라고 말했다.


김 연구원은 "주요 고객사의 모바일 AP 적용 확대 및 신규 해외 고객사향 CPO, (Co-Packaged Optics), HBF(High Bandwidth Fabric), 2.5D 패키징, SOCAMM2 대응 물량도 본격화되며 실적개선에 기여할 전망"이라고 설명했다.


그러면서 "현재 진행 중인 화성공장 증설도 내년 2월 완료될 예정인데, 상반기 중 본격적인 가동이 시작되면 소켓 생산능력이 기존 대비 2배 이상 증가하며 외형 및 수익성 개선이 가속화될 것으로 전망된다"고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

