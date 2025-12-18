▲ 글로벌다자외교조정관 장욱진 ▲ 국립외교원 외교안보연구소장 강명일
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"놀라고 있다" 역대 4번째 연간 '하락세 전망'…대... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]외교부
2025년 12월 18일(목)
▲ 글로벌다자외교조정관 장욱진 ▲ 국립외교원 외교안보연구소장 강명일
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"여친이 집 안 사와도 된대요" 마음 편해서…한국 남성들 떠난 곳
"진짜 떠올랐다" 시속 177㎞로 날아가는車 양산…대당 가격이 무려
"놀라고 있다" 역대 4번째 연간 '하락세 전망'…대형 악재 없는데 비트코인은 왜
35살부터 어쩐지 예전 같지 않더라…'느리게 늙기' 선수들 보면 답 있다
"우유·치즈보다 건강에 좋다"…장수마을서 왔다는 '이 발효유'
올해 돌아보니…우리 가족 "오구오구" 내 지갑은 "에구에구"
'음주 뺑소니' 복역 김호중, 성탄절에 못 나온다…가석방 '부적격'
서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'