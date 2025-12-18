본문 바로가기
[부고] 천경석(한겨레 전북주재 기자)씨 모친상

입력2025.12.18 08:02

▲ 유영희씨 별세, 천경석(한겨레 전북주재 기자)씨 모친상 = 17일, 전북대병원 장례식장 특1호실, 발인 19일 오전 8시, 장지 여수 영락공원 승화원




