경기도, 딥페이크 등 디지털범죄 대응 영상 '평생학습포털'에 탑재

경기도가 청소년 디지털 범죄 대응을 위해 '청소년 디지털 안전교육 온라인 콘텐츠'를 제작하고 경기도 평생학습포털 '지식(GSEEK)'에 탑재했다.

이번에 탑재된 영상은 청소년 대상 온라인 교육 10개 과정과 사회관계망서비스(SNS)에서 쉽게 접할 수 있는 숏폼 영상 100편이다.

실제 학교 현장에서 자주 발생하는 사례를 주제로 선정해 청소년이 디지털 환경에서 겪는 위험을 정확히 이해하고, 스스로 대처할 수 있도록 돕는 데 중점을 뒀다.

권일용 전 프로파일러와 도준우 PD가 진행을 맡았으며, 학교폭력 예방과 대응을 담당하는 학교전담경찰관(SPO)을 비롯해 학교폭력 경험이 있는 개그우먼, AI 연구원, 뇌과학자, 변호사 등이 출연했다.

주요 내용은 ▲N번방 사건 ▲사이버 괴롭힘 ▲딥페이크 범죄 ▲청소년 도박 ▲SNS 기반 범죄 ▲보이스피싱 등 청소년과 부모가 반드시 알아야 할 디지털 범죄 유형과 예방·대응 방법이다. 추상적인 이론 설명이 아닌 실제 사례를 중심으로 구성해 이해도를 높였다.

특히 청소년의 시각에서 현재 상황을 전달하는 데 그치지 않고, 부모가 자녀를 어떻게 이해하고 지도해야 하는지에 대한 조언도 함께 담아 가정 내 교육자료로 활용할 수 있도록 했다.

홍성덕 경기도 평생교육과장은 "이번 청소년 디지털 안전교육 콘텐츠는 도민 제안으로 제작됐다는 점에서 의미가 크다"며 "학교 현장과 실제 사례를 중심으로 구성한 만큼, 디지털 위협에 놓인 청소년과 이를 걱정하는 부모에게 실질적인 도움이 될 것"이라고 말했다.





