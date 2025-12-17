본문 바로가기
英11월 물가상승률 깜짝 둔화…금리인하 기대감 상승

김대현기자

입력2025.12.17 20:31

영국의 11월 소비자 물가 지수 상승률이 연 3.2%로 집계됐다고 17일(현지시간) 영국 통계청이 밝혔다.


이는 지난달 3.6%는 물론이고, 이달 시장 평균 전망치를 크게 밑돈 것이다. 식품 및 담배 가격 하락과 블랙프라이데이 의류 할인 등이 물가상승 둔화를 이끌었다.

서비스 물가 상승률은 4.4%로, 10월의 4.5%보다 낮아졌다. 식품과 에너지를 뺀 근원 물가 상승률도 3.4%에서 3.2%로 내려갔다.

영국 런던의 한 슈퍼마켓에서 고객이 장을 보고 있다. EPA연합뉴스

이에 따라 18일 잉글랜드은행(BOE)이 기준금리를 3.75%로 0.25%포인트 인하할 것이란 기대에 더욱 힘이 실리고 있다. 전날 발표된 고용 통계에서도 8∼10월 실업률이 5.1%로 2021년 초 이후 가장 높은 수준으로 올랐고, 임금 상승률은 소폭 둔화해 경제 성장 둔화의 징후로 꼽혔다.


롭 우드 판테온 매크로이코노믹스 수석 영국 이코노미스트는 "내일 통화정책위원회의 금리 인하는 이제 의심의 여지가 없다"고 말했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
